Air France : AccorHotels en rêvait, Booking.com l'a fait

Sébastien Bazin doit s'étrangler. Le PDG d'AccorHotels courtisait Air France et la promise s'en est allée avec l'un de ses plus grands rivaux. Lui qui rêvait d'entrer au capital d'Air France-KLM pour mettre en place des synergies d'envergure avec Air France afin de contrer les géants du net de l'hébergement de loisirs comme Booking.com, Expedia, TripAdvisor ou Airbnb, assiste aujourd'hui impuissant au rapprochement du groupe Air France avec le site d'hébergement en ligne Booking.com.

Des miles pour les clients d'Air France qui réservent sur Booking

Ce mardi 25 septembre au salon du tourisme IFTM, ces derniers ont présenté un partenariat commercial permettant aux passagers de la compagnie aérienne réservant sur le site d'Air France, et demain sur son application mobile, de réserver un hôtel avec Booking.com tout en gagnant des miles. Effective sur le site internet de KLM depuis pas mal de temps, cette offre est en vigueur sur celui d'Air France depuis début août et sera disponible dans quelques jours sur l'application d'Air France. Elle concerne les ventes effectuées sur les autres compagnies du groupe Air France : Joon, Hop et Transavia.

"Réserver des hôtels en passant par l'application Air France est une demande extrêmement forte de nos clients et cette demande colle à la taille de notre réseau", a déclaré Patrick Alexandre, directeur général adjoint commercial Ventes et Alliances d'Air France-KLM, lors d'une conférence de presse.

Le partenariat semble démarrer sur les chapeaux de roues.

"En un mois, nous avons fait autant de réservations qu'avec Accor depuis un an", explique-t-on en interne.

En effet, Air France a également un partenariat de ce type avec AccorHotels pour proposer à ses clients les établissements du champion hôtelier français. Mais aussi importante soit-elle, son offre reste largement inférieure à celle de Booking.com. AccorHotels compte près de 5.000 hôtels dans le monde, Booking plus de 2 millions.

Cet accord entre Air France et Booking.com ne peut qu'alimenter les regrets de la direction d'AccorHotels, qui a renoncé l'an dernier à lancer sa "plateforme de marché" fin 2017, annoncée deux ans auparavant pour lutter contre ces géants du net de l'hébergement de loisirs.