Air France : les pilotes veulent 10,7% d'augmentation, la direction propose +0,6%

Les échanges risquent d'être une nouvelle fois musclés entre les syndicats des pilotes d'Air France et la direction. Après la montée de température des syndicats de pilotes début janvier sur la question des prérogatives du commandant de bord en matière de sécurité des vols, c'est la question salariale qui risque aujourd'hui de faire des étincelles. Alors que les NAO (négociations annuelles obligatoires) ont débuté ce mardi avec une proposition de la direction d'une hausse générale de 0,6%, le SNPL et Alter, deux syndicats de pilotes, demandent une augmentation de 10,7%, l'équivalent d'une centaine de millions d'euros.

Selon le calcul des syndicats, cette hausse correspond pour 6% au rattrapage de l'inflation cumulée depuis 2011, date à laquelle les grilles salariales ont été gelées et, pour le reste, à des mesures concernant essentiellement la revalorisation de la rémunération des commandants de bord moyen-courrier qui serait inférieure à celle observée chez des transporteurs concurrents. Une demande d'autant plus justifiée à leurs yeux que le groupe va publier des résultats financiers record pour l'année 2017.

Si le montant précis de l'augmentation souhaitée par les pilotes n'était pas connue jusqu'ici, son principe l'était. Fin novembre, les deux syndicats ont alerté la direction sur la nécessité d'augmenter les pilotes. Et la direction y a déjà répondu en indiquant que le gel des grilles des pilotes depuis 2011 n'avait pas empêché une forte hausse de rémunération pour la très grande majorité des pilotes, du fait de l'évolution des carrières.

"Entre 2012 et 2017, l'évolution de la rémunération moyenne des pilotes présents a été de + 9,1%, hors effet des cadences. Cette progression importante s'explique par l'évolution des classes, l'ancienneté et les changements de machine [plus un avion est gros, plus la rémunération des pilotes est élevée, Ndlr] ou de spécialité (passage CDB) [passage de copilote à commandant de bord, Ndlr]. Sur la même période, le salaire annuel moyen perçu par pilote est passé de 179.000 euros (salaires et traitements bruts moyens par pilote à temps plein) à 201.000 euros, soit une augmentation de +12%", avait répondu Franck Terner, le directeur général d'Air France dans un courrier envoyé aux syndicats.

"Pour les pilotes présents entre 2012 et 2017 (donc hors effet nouveaux entrants), le salaire moyen sur la période a même augmenté de +18%", avait-il précisé, en ajoutant que « sur la période, l'indice INSEE des prix à la consommation a été de +2.5%»."