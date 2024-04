Amazon va augmenter les salariés des centres de distribution de 4,8% en moyenne

Chez Amazon, les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont abouti ce jeudi à un accord prévoyant une augmentation salariale de 4,8% en moyenne pour les salariés des centres de distribution. Pour les agences de tri et de livraison (29 sites), un accord avait été trouvé en début de semaine. Pour rappel, Amazon France emploie plus de 20.000 salariés en CDI, dont une partie travaille pour Amazon France Logistique, qui gère les entrepôts de grande taille dont huit centres de distribution.

Dans les faits, l'accord majoritaire a été signé pour les centres de distribution par la CFDT (19,5%), l'Unsa (16%) et la CAT (19%), a indiqué Amazon auprès de l'AFP. De leur côté, la CGT (20,5%), Sud Solidaires (18%) et la CFE-CGC (7%) ont refusé de signer l'accord.

Un congé payé de 10 semaines pour les IVG

L'accord signé prévoit les mêmes évolutions que celui des agences de livraison et de tri à l'exception du congé pour enfant malade, qui existait déjà pour les personnels des centres de distribution, a expliqué à l'AFP le directeur des ressources humaines. « Cet accord représente bien nos préoccupations (...) du bien-être des salariés », s'est-il réjoui.

Au-delà de la hausse du salaire de base de 4,8% en moyenne (hors cadres), il prévoit une prime de partage de la valeur de 1.000 euros pour les agents logistiques ayant au moins un an d'ancienneté. Et aussi la mise en place d'un congé payé de 10 semaines pour les interruptions involontaires de grossesse au-delà de la 13e semaine de grossesse pour l'ensemble des salariées, cadres et agents logistiques.

Des syndicats représentant les salariés des centres de distribution d'Amazon (16.000 employés en CDI) avaient demandé mardi un délai de réflexion supplémentaire avant de signer ou non l'accord proposé par la direction.

Mercredi, la CGT avait déclaré dans un communiqué « refuser de signer un accord au rabais qui ne répond pas du tout aux enjeux actuels concernant la hausse du coût de la vie » et avait exigé « la réouverture des négociations ». « La CGT a demandé (l'inscription) d'un dernier point » dans l'accord, a déclaré à l'AFP Alain Jeault, délégué syndical central CGT Amazon.

« La direction a mis en place un congé payé à 100% de dix semaines pour une fausse couche, ce qui est positif, néanmoins les salariés ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien pour le décès d'un enfant », a-t-il précisé. La CGT a déclaré à l'AFP qu'elle avait demandé « 5 semaines de congés payés à 100% » à la direction dans de tels cas, contre 5 jours actuellement selon Amazon.

(Avec AFP)