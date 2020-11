Climat : le transport aérien, coupable ou bouc émissaire ?

(Crédits : Reuters)

PARIS AIR FORUM. Le secteur aérien est mis en accusation par les écologistes alors qu'il ne représente que 2% des émissions mondiales de CO2. Dialogue entre Karima Delli, députée européenne écologiste et présidente de la commission des transports et du tourisme et l'aéronaute suisse Bertrand Piccard, champion de l'avion solaire. La première plaide pour la sobriété et le second voit le salut dans une industrie aéronautique capable de se transformer.