Eric Trappier (Gifas) : "la grande difficulté de l'aéronautique, c'est de sauver notre supply chain et nos PME"

Avions cloués au sol, trafic en chute libre, commandes à la peine... depuis plusieurs mois, le secteur aéronautique est frappé de plein fouet par la crise de la Covid-19. "On est à moins 50 % de trafic aérien, ce qui touche bien sûr l'industrie aéronautique, qui a été obligée de réduire ses livraisons", compte tenu des difficultés auxquelles font face les compagnies aériennes, rappelle Eric Trappier, président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAs) et PDG de Dassault Aviation. Si le GIFAS et les sociétés de l'aéronautique ont bâti avec l'État un plan assorti de mesures immédiates de chômage partiel pour conserver les compétences et pouvoir repartir, le chemin risque d'être long pour retrouver le niveau d'activité des années passées.

Sauver la supply chain

"La grande difficulté de l'industrie aéronautique, c'est de sauver notre supply chain, faite d'équipementiers et de PME implantées un peu partout dans les territoires. Là aussi, un fonds de soutien a été mis en place avec les grands industriels et l'État pour épauler ces sociétés en fonds propres et leur permettre de résister", a résumé le dirigeant du GIFAS.



Même chose...