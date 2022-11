Contrainte par les ZFE, La Poste investit 600 millions d'euros dans la logistique urbaine

Avec 20% du trafic urbain, 30% de l'utilisation de la voirie et 50% des consommations de gasoil, le transport de marchandises est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France (GES), selon un rapport des sénatrices Christine Herzog (centriste, Moselle) et Martine Filleul (PS, Nord) publié en mai dernier. Pis, la logistique génère 35 à 45% des émissions de particules fines, eux-mêmes ayant généré la mort de 47.000 Français en 2021 au regard des chiffres officiels de Santé Publique France.

Pour contrecarrer cette évolution préoccupante, le gouvernement rend obligatoire, via la loi « Climat & Résilience », l'instauration de zones à faibles émissions-mobilité (ZFE-m) dans les 44 agglomérations de plus de 150.000 habitants. D'ici au 1er janvier 2025, ces grandes villes doivent mettre en place ces espaces routiers où la circulation des véhicules les plus polluants sera interdite.

200 millions pour des modes de livraison décarbonés

En première ligne dans ces collectivités locales, La Poste vient d'annoncer vouloir accélérer ses investissements dans la décarbonation de la distribution urbaine. D'ici à 2026, date des prochaines élections municipales, le groupe va y consacrer 600 millions d'euros supplémentaires. Spécialiste des courriers et des colis, à l'exception notable du transport d'hydrocarbures, Colissimo débloque 200 millions d'euros pour acquérir, d'ici à 2025, 8.000 véhicules utilitaires électriques et 1.000 vélos cargos à assistance électrique. Autrement dit, 9.000 modes de livraison, en plus de ses 37.000 existants.

A cette première enveloppe, s'ajoutent 200 millions d'euros de La Poste Immobilier d'ici à 2026. La filiale dédiée va réhabiliter, rénover ou acquérir de nouveaux entrepôts, avec « l'intention d'être exemplaire sur l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols » souligne le PDG Philippe Wahl. Le groupe détient déjà un patrimoine de 170.000 mètres carrés: des espaces de logistique urbaine inférieurs à 500 m² en centre-ville des centres de distribution urbaine qui montent jusqu'à 5.000 m² en banlieue proche, et des hôtels de logistique urbaine supérieurs à 5.000 m² à l'extérieur des métropoles.

200 millions sur 500 dans un fonds d'investissement immobilier

Dernier levier : un fonds d'investissement de 500 millions d'euros fléché vers les projets immobiliers. Ce dernier sera porté à 40% par La Poste groupe (200 millions d'euros), à 40% par la Banque des territoires (200 millions du groupe Caisse des Dépôts, premier actionnaire du logisticien) et à 20% (100 millions) par une tierce partie prenante. « Nous sommes en cours de négociation avec un opérateur mais nous le saurons mi-décembre, car nous voulons démarrer au premier trimestre 2023 », explique Rémi Feredj, président de La Poste Immobilier.

D'un territoire à l'autre, les investissements ne seront pas les mêmes. D'ici à fin 2022, le PDG Philippe Wahl aura signé onze conventions: neuf avec les métropoles de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Aix-Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand, Le Havre, Brest, et deux avec les villes de Lille et de Paris. « Selon leurs demandes, les conventions locales n'ont pas les mêmes contenus, mais ont les mêmes sujets: décarbonation des flottes de la Poste, de leurs propres flottes, gestion des bornes de recharge, des stations d'avitaillement et bien sûr des infrastructures immobilières », confie à La Tribune la directrice de la logistique urbaine du groupe, Agnès Grangé.

Des dépenses qui vont se répercuter sur les utilisateurs

Sauf que toutes ces dépenses annoncées par La Poste et ses partenaires vont se répercuter en coûts sur les utilisateurs du groupe. « La logistique urbaine écologique est plus chère. Il ne faut pas se raconter d'histoires », lâche le patron Philippe Wahl. En cause : les véhicules électriques plus onéreux que les véhicules thermiques. Mais aussi et surtout les ruptures de charge induites par le temps de déchargement des camions et celui de rechargement dans les véhicules utilitaires et les vélos cargos.

Pour l'heure, le PDG se déclare toutefois « incapable de dire » qui « prendra en charge » les coûts entre le client final, les commerçants et les logisticiens. Pour résoudre cette équation économique, le groupe loue déjà des locaux à UPS dans un entrepôt situé sur le grand marché de Toulouse. « Si La Poste montre l'exemple, il n'y a aucun problème pour que la concurrence suive », veut-il croire.