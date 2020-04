Covid-19 : Emirates teste ses passagers au départ à l'aéroport de Dubaï

C'est le meilleur moyen de rassurer les passagers qui hésitent à prendre l'avion et les pays qui craignent d'ouvrir leurs frontières. Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a effectué ce mercredi des tests de dépistage rapide du Covid-19 auprès de ses passagers à destination de Tunis. Effectué par l'Autorité sanitaire de Dubaï (DHA), ce test sanguin a été réalisé dans la zone d'enregistrement du terminal 3 de l'aéroport. Les résultats sont disponibles 10 minutes après.

"Le processus de test s'est parfaitement déroulé. Nous nous employons à accroître les capacités de dépistages à l'avenir et à les étendre à d'autres vols, ce qui nous permettra de réaliser des tests sur place à l'aéroport et de fournir une réponse immédiate aux passagers voyageant vers des pays qui exigent des certificats de test COVID-19", a déclaré Adel Al Redha, Chief Operating Officer d'Emirates.

De son côté, Humaid Al Qutami, le directeur général de la Dubai Health Authority (DHA) a déclaré.

"Pour faire face au COVID-19, nous avons travaillé de manière proactive avec diverses organisations gouvernementales ainsi qu'avec le secteur privé de la santé. Nous avons mis en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dernières directives internationales. Nous sommes fermement convaincus que les solutions les plus efficaces nécessitent des partenariats étroits avec d'autres organisations des secteurs publics et privés".

La compagnie demande aux passagers de porter leur masque à bord

Au-delà de ces tests, Emirates a adapté à Dubaï les procédures d'enregistrement et d'embarquement pour les adapter aux consignes de distanciation sociale. Des barrières de protection ont été installées à chaque comptoir d'enregistrement de l'aéroport afin de fournir des mesures de sécurité supplémentaires aux passagers et aux personnels. Les gants, masques et désinfectants pour les mains ont été rendus obligatoires pour tous les employés de l'aéroport. Pour les passagers, Emirates leur demande de porter leur propre masque à l'aéroport et à bord de l'avion.

Service à bord adapté

Le service à bord a par ailleurs été adapté. Les magazines et autres documents imprimés ne seront plus disponibles dans les avions, et la présentation de l'offre de restauration va être modifiée pour réduire tout contact pendant le service des repas. Quant aux bagages en cabine, ils ne sont pas acceptés en cabine. Seuls les ordinateurs portables, les sacs à main, les porte-documents ou accessoires pour bébés sont autorisés en cabine. "Tous les autres articles devront être enregistrés en soute. Emirates ajustera en conséquence la franchise des bagages enregistrés en soute", explique la compagnie.

Après chaque vol, tous les avions sont nettoyés er désinfectés.

