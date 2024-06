Face à Trenitalia, SNCF Voyageurs va s'attaquer au marché italien en 2026

SNCF Voyageurs va poser le pied en Italie. La compagnie ferroviaire française a annoncé ce mercredi son intention de s'implanter sur le marché transalpin à partir de 2026 avec l'ouverture de plusieurs liaisons intérieures à grande vitesse. Elle proposera à terme neuf allers-retours par jour entre Turin, Milan, Rome et Naples et quatre allers-retours entre Turin et Venise, qu'elle exploitera grâce à 15 rames des nouveaux TGV M, dont les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2025.

En plus des principales villes déjà mentionnées, la compagnie française desservira Brescia, Vérone, Padoue, Bologne et Florence. Elle poursuivra également son offre quotidienne entre Paris, Turin et Milan, actuellement passée à seulement un aller-retour par jour (au lieu de trois) dont une partie en bus depuis l'éboulement en vallée de Maurienne qui a coupé la liaison ferroviaire en août dernier. Celle-ci ne devrait d'ailleurs pas rouvrir avant novembre. L'offre ferroviaire sera progressive, mais avec toutes ces lignes, SNCF Voyageurs envisage d'atteindre 15% des parts de marché d'ici 2030. Aucune précision n'a cependant été communiquée sur la nature de l'offre commerciale.

Un marché porteur

Cette annonce était attendue puisqu'il y a quelques mois, un dirigeant de la SNCF s'était confié à La Tribune sur l'intérêt de se lancer sur le marché italien. Il décrivait un marché offrant des perspectives de croissance bien plus importantes que le marché français, en particulier sur l'axe Rome-Milan, avec un trafic moins mature et des lignes à grande vitesse non-saturées. Il estimait ainsi que le marché italien peut grandir encore sensiblement, avec des possibilités de report modal - de la voiture et l'avion vers le train - beaucoup plus fortes qu'en France, où les marges de progression sont relativement réduites que ce soit du Paris-Lyon ou du Paris-Bordeaux.

« L'Italie est un marché naturel de la grande vitesse, avec 56 millions de voyageurs transportés par an. Mais c'est un marché qui n'est pas encore mature avec beaucoup de voyageurs à aller chercher », a de son côté ajouté ce mercredi le patron de TGV-Intercités, Alain Krakovitch.

En Italie, SNCF Voyageurs sera en concurrence avec la compagnie nationale Trenitalia qui détient environ deux tiers des parts de marché de la grande vitesse et NTV, qui appartient à l'armateur italo-suisse MSC, et fait rouler ses trains sous la marque Italo. La SNCF a d'ailleurs possédé 20% du capital de cette entreprise jusqu'en 2015, avant de revendre ses parts.

Une stratégie européenne

Il ne s'agira d'ailleurs pas d'une première pour la compagnie. En Espagne, où la SNCF s'est implantée en 2021 et devrait avoir déployé l'ensemble de son offre d'ici la fin de cette année, la compagnie française a réussi à conquérir 20% des parts de marché sur la grande vitesse grâce à son offre Ouigo qui a cassé les prix par rapport aux tarifs pratiqués par Renfe.

« Ca fait plusieurs dizaines d'années que nous sommes présents en Europe dans neuf pays », a rappelé le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, lors d'une rencontre avec la presse.

A noter, dans la plupart d'entre eux - hormis l'Espagne et donc bientôt l'Italie -, la SNCF coopère avec les compagnies locales, et sur des lignes transfrontalières. Le chiffre d'affaires des activités européennes de SNCF Voyageurs représente aux alentours de 3 milliards d'euros, soit un tiers du total de l'activité grande vitesse de la compagnie.