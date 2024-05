SNCF : le PDG Jean-Pierre Farandou ne sera pas reconduit pour un deuxième mandat

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou ne sera pas reconduit pour un deuxième mandat à la tête du groupe ferroviaire, mais poursuivra sa mission pendant l'été « afin de garantir la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques », a annoncé le gouvernement ce mardi.

Après la compétition, « la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat seront saisis par le président de la République du nom du successeur envisagé de M. Jean-Pierre Farandou », qui préside le groupe depuis 2019, a détaillé le communiqué.

Un accord qui passe mal

Cette annonce intervient après que Bruno Le Maire ait convoqué le PDG de la SNCF pour qu'il « rende des comptes » après un accord passé avec les syndicats sur les fins de carrière. Le ministre de l'Economie et des Finances l'a qualifié jeudi dernier de « pas satisfaisant » et « provocant ».

« J'ai en partie avec d'autres, la tutelle de la SNCF, notamment la tutelle financière. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites et les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti », s'est désolé Bruno Le Maire, interrogé sur BFMTV/RMC.

Le 22 avril, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont signé avec la direction un accord sur les fins de carrière des cheminots. Une unanimité rare au sein du groupe ferroviaire public qui a permis d'éloigner la menace d'une nouvelle grève des contrôleurs lors des ponts du mois de mai.

L'accord, fustigé par la droite qui l'accuse de contourner la réforme des retraites, prévoit entre autres une amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier pour les cheminots ayant occupé des postes à la pénibilité avérée.

« Je tiens à ce qu'il m'explique comment il finance cet accord qu'il a conclu avec les syndicats sans que nous soyons avertis », a déclaré Bruno Le Maire. « Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux et il y a eu un dysfonctionnement (...) il pose des problèmes financiers », a-t-il asséné.

Le ministre de l'Economie a rappelé que l'Etat avait aidé la SNCF à rééquilibrer ses comptes avec 35 milliards d'euros de reprise de dette en 2018, et qu'il était « en droit » de lui demander des comptes.

Augustin de Romanet va aussi lâcher les commandes d'ADP après les JO Tout comme Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris) Augustin de Romanet, à la tête de l'entreprise publique depuis 2012, va bientôt quitter son poste. Ce dernier a été renouvelé, mais uniquement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et non pour un mandat complet de cinq ans, avait annoncé Matignon en mars. Une décision qui a pour but de « garantir (la) bonne organisation » des jeux. Il faut dire que les statuts d'ADP imposent une limite d'âge à 65 ans. Alors qu'Augustin de Romanet approche des 63 ans, le renouvellement total de son mandat aurait probablement obligé l'État à mettre fin à cette contrainte. «À l'issue des JO, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat seront saisis par le président de la République du nom du successeur envisagé», ont ajouté les services du Premier ministre.

(Avec AFP)