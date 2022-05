Grande vitesse ferroviaire : Siemens décroche un contrat pharaonique en Egypte

Un contrat « historique ». Le groupe allemand Siemens a annoncé avoir conclu avec l'État égyptien un contrat de 8,1 milliards d'euros pour construire trois lignes ferroviaires reliant 60 villes du nord au sud du pays, avec des trains pouvant circuler jusqu'à 230 Km/h. Au total, Siemens va construire 2.000 kilomètres de voies ferrées. « Il s'agit de la plus grosse commande de l'histoire de Siemens ! », a déclaré Roland Busch, le PDG du groupe, cité dans un communiqué publié samedi 28 mai. Dotée de cette nouvelle infrastructure, « l'Egypte disposera du sixième réseau ferroviaire à grande vitesse le plus grand et le plus moderne au monde », a encore fait valoir le dirigeant du groupe allemand.

Ce contrat de 8,1 milliards d'euros comprend un contrat initial de 2,7 milliards d'euros qui avait été signé le 1er septembre 2021, portant sur une première ligne de 660 kilomètres (le « canal de Suez sur les rails ») reliant les villes portuaires d'Ain Sokhna sur la mer Rouge à Marsa Matrouh et Alexandrie, sur la Méditerranée. Les deux autres lignes, respectivement de 1.100 km et 225 km, relieront Le Caire à Abou Simbel près de la frontière soudanaise, et Louxor à Hurghada par la mer Rouge. Cela permettra environ 500 millions de trajets par an, en liaisons de fret et de transports de voyageurs.

Un contrat de maintenance de 15 ans

En outre, Siemens Mobility fournira aussi des rames : 41 trains à grande vitesse à huit voitures Velaro, 94 trains régionaux à quatre voitures à grande capacité Desiro et 41 locomotives de fret Vectron. Le réseau sera entièrement électrifié. Ce contrat « clé en main », inclut aussi un contrat de maintenance de 15 ans.

Les travaux seront réalisés par un consortium composé de Siemens Mobility, d'Orascom Construction d'Arab Contractors. Pour la construction de ce projet, ses promoteurs s'engagent à créer « jusqu'à 40 000 emplois locaux ».

En bourse lundi matin, le titre Siemens gagnait 2,8%.