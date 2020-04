La France soutient Air France à hauteur de 7 milliards d'euros : "ce n'est pas un chèque en blanc", dit Le Maire

C'est fait. Comme l'indiquait ce vendredi matin La Tribune, Bruno Le Maire a annoncé sur TF1 un plan de sauvetage "historique" d'Air France d'un montant de 7 milliards d'euros sous forme de prêts : 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat et trois milliards d'euros de prêts directs. Soit quasiment ce que demandait la direction, qui était partie dans les négociations avec une demande de 8 milliards d'euros. La dernière aide de l'Etat reçue par Air France date de 1994 (3 milliards d'euros d'aide directe).

Conditions de rentabilité et de perfomance environnementale

"Nous sommes derrière Air France, derrière les salariés d'Air France pour garantir notre indépendance et sauvegarder les emplois", a déclaré le Ministre de l'Economie et des Finances.

"Ce n'est pas un chèque en blanc. Nous avons fixé des conditions à Air France, des conditions de rentabilié parce que c'est l'argent des Français, donc il faut qu'Air France fasse des efforts pour être plus rentable et des conditions écologiques qui sont des conditions fermes. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète", a-t-il expliqué.

