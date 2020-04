Air France, HOP, Transavia : Ben Smith prépare un plan choc de reconstruction

Le groupe Air France-KLM et ses deux filiales, Air France et KLM, feront partie des groupes de transport aérien qui survivront à la crise du Covid-19. Les Etats français et néerlandais, chacun actionnaire à 14% du groupe, vont les aider, en garantissant notamment des prêts bancaires d'un montant de plusieurs milliards d'euros qu'il aurait été impossible pour les deux compagnies d'obtenir sans leur appui.

Prêt garanti par l'Etat

La fragilité d'Air France et l'environnement catastrophique dans lequel baigne le transport aérien n'auraient jamais pu convaincre des banques de prêter de telles sommes. Les négociations sont en cours et leur issue dira si Air France a obtenu les quelque 8 milliards d'euros dont il estime avoir besoin. KLM de son côté compte bénéficier d'une somme allant de 2 à 3 milliards d'euros. Point positif pour Air France : selon des sources concordantes, l'Etat français envisage de garantir le prêt bancaire accordé à la compagnie française à 90% et non à 70% comme cela été évoqué au début des négociations.

