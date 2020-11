La RATP rachète le navigateur Mappy à SoLocal

La RATP a racheté le navigateur Mappy au groupe SoLocal, éditeur des Pages jaunes, pour proposer dès 2021 un "compagnon" suggérant des trajets en métro, RER, voiture individuelle ou trottinette, a annoncé le groupe lundi.

Troisième acteur de la mobilité le plus consulté en France, après Google Maps et Waze, Mappy vient renforcer sa filiale RATP Smart Systems, a annoncé le groupe dans un communiqué. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

"Ce que nous voulons, c'est être LE partenaire de référence des 'smart cities'", a souligné Hiba Farès, directrice chargée de l'expérience clients, des services et du marketing à la RATP. "Avec cette alliance, nous nous en donnons les moyens concrets. Nous allons explorer avec Mappy un univers où les possibilités sont nombreuses".

Cette annonce et l'intégration du service au sein de la RATP intervient en pleine crise du coronavirus qui voit les déplacements et les rythmes des transports chamboulés. Depuis le 29 octobre, la France est à nouveau confinée, interdisant les déplacements entre les régions.

Mais prochaine étape pour les deux entreprises: "combiner leurs services dans une même application et y inclure la possibilité d'y réserver et d'y payer, directement à partir d'un téléphone mobile, ses trajets", explique la RATP.

En Île-de-France, les services numériques du groupe RATP intégreront notamment une cartographie complète de la région, un GPS piéton et vélo ainsi que les adresses de professionnels. Il sera également possible d'y réserver et d'y payer ses déplacements.

Le groupe sera ensuite en mesure de proposer cette solution de mobilité clés en mains à d'autres métropoles et régions.

À l'échelle du pays, le comparateur multimodal de Mappy intègrera de nouveaux partenaires et proposera une offre combinant voiture, parking relais et transports en commun.

"C'est avec beaucoup de fierté que nous cédons cet actif au groupe RATP qui devient, avec cet accord, un partenaire stratégique de long terme", a souligné Pierre Danon, PDG de Solocal.

"Cette cession est conforme à notre stratégie de recentrage sur nos métiers stratégiques", a précisé Pierre Danon. "Mappy continuera à être la solution cartographique et le calculateur d'itinéraires de notre site PagesJaunes et nos clients pourront continuer à bénéficier de la visibilité préférentielle sur le média Mappy".