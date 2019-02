Le CDG Express sera bien construit, confirme Élisabeth Borne

(Crédits : Benoit Tessier)

La ministre des Transports a estimé que le projet de liaison rapide entre Paris et l'aéroport de Roissy-CDG était "nécessaire pour Paris et toute l'Île-de-France". Pour tâcher d'éteindre les critiques de nombreux habitants et élus d'Ile-de-France opposés au projet, elle rappelle que plus de 500 millions d'euros, sur le 1,8 milliard d'euros que doit coûter le projet de CDG Express, iront à l'amélioration du RER B.