Les contrôleurs aériens retirent leur préavis de grève fin septembre

Le débrayage ne durera pas chez les contrôleurs aériens français. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNTCA), le principal syndicat du secteur a annoncé, ce mercredi, avoir levé son préavis de grève de trois jours fin septembre. Et ce, grâce à l'accord trouvé avec le ministère des Transports, comme l'a indiqué le syndicat dans un bref message sur son site internet : « fin de conciliation du ministère : un accord enfin trouvé, le SNTCA lève son préavis » sans donner plus de détail. L'organisation a seulement promis « un communiqué à suivre » et l'AFP n'est pas parvenu à joindre son bureau national.

Même silence du côté du ministère des Transports qui, malgré les sollicitations de l'agence de presse, n'a pas été en mesure de confirmer dans l'immédiat la fin de ce conflit social, ni de préciser les contours d'un éventuel accord y mettant un terme.

Plus de 2.400 vols annulés en Europe vendredi dernier

La grève menée par les contrôleurs aériens a entraîné de fortes perturbations dans les aéroports vendredi dernier, lors de la première journée d'action. La forte mobilisation avait même contraint la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) à demander aux compagnies aériennes, exploitant des vols au départ ou à l'arrivée du territoire français, d'annuler préventivement 50% de leur programme, soit un millier de mouvements d'avions. Plusieurs aéroports ont dû fermer, comme ceux de Montpellier, La Rochelle ou encore Rennes, selon la DGAC. Au total, la grève s'est traduite par la suppression de « plus de 2.400 vols » en Europe sur les quelque 31.000 prévus, a affirmé lundi l'organisme de surveillance du trafic aérien Eurocontrol.

De même source, d'autres mouvements d'appareils ont subi d'importants retards, de l'ordre de 45 minutes pour chaque trajet survolant le territoire français.

Hausse de salaires et embauches

Cette journée de mobilisation devait se poursuivre du 28 au 30 septembre pour appuyer les revendications du personnel qui réclame une augmentation des salaires dans un contexte de forte inflation ainsi qu'une accélération des recrutements afin d'anticiper une vague de départs à la retraite.

Qu'elle soit levée a donc provoqué un soulagement chez les compagnies aériennes dont la principale association, l'Association du transport aérien international (IATA), a déclaré qu'il était « bienvenu que les contrôleurs aériens français aient annulé leurs prochaines grèves », dans un message publié ce mercredi sur Twitter. « La grève superflue de vendredi a provoqué des retards, des annulations, des augmentations de coûts et d'émissions de CO2 », a-t-elle confirmé.

L'organisme a aussi appelé à « mettre fin au cycle des prises d'otages des compagnies aériennes » et exhorté l'Union européenne à mettre en place le « ciel unique européen ». Une expression qui fait référence une réforme lancée il y a près de 20 ans mais qui peine à aboutir. Elle vise à passer d'un système d'organisation du trafic tributaire des frontières nationales à une zone cohérente où les trajectoires des avions se rapprocheraient de la ligne droite, réduisant alors leurs émissions de gaz à effet et les temps de trajet.