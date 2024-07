Les réservations de bus et les locations de voitures s'envolent après « l'attaque massive » contre la SNCF

Faire un trajet de plus de 10 heures au lieu de 4 heures initialement. C'est le périple de Cyriac, 27 ans, coincé à Quimper après une « attaque massive d'ampleur » sur le réseau de TGV. Pour l'Ouest et notamment la Bretagne, les LGV restent pour l'instant hors service, et les TGV ne peuvent passer que par les lignes classiques via Le Mans notamment.

Afin de relier Paris à la Bretagne, il faut donc s'armer de patience ce vendredi 26 juillet... ou opter pour d'autres solutions. C'est ce qu'a choisi Cyriac en empruntant un TER de Quimper à Rennes, puis un bus entre la ville bretonne et Paris.

Les compagnies de bus confirment d'ailleurs les fortes affluences :

« Nous avons vu une hausse de 25% de fréquentation sur notre site internet depuis ce matin », indique Flixbus. « En moyenne, nos bus sont remplis entre 85% et 95% sur les lignes les plus impactées, contre 75% en temps normal. »

Cet après-midi, les trajets entre Paris et Rennes étaient tous complets sur le site de la compagnie de bus et il ne restait que quelques trajets pour Bordeaux, souvent à plus de 100 euros la place pour des trajets de plus de 18 heures.

Les compagnies de bus n'ont pas pu s'adapter à la hausse soudaine de la demande. « Nous pourrons rajouter une dizaine de bus au maximum durant le week-end, mais cela est difficile, il faut trouver les véhicules et les chauffeurs dans les temps... », avance Flixbus. Même son de cloche du côté des Blablabus de la société Blablacar : « Pour les bus, c'est un peu plus compliqué d'en ajouter en dernière minute, mais l'équipe y travaille, notamment sur les axes les plus impactés. »

Les locations de voiture saturées

Cette dernière indique en revanche que « le covoiturage a quant à lui l'avantage d'être intrinsèquement extensible ». Une solution que de nombreux usagers ont choisi pour leur départ en vacances, puisque la plateforme a enregistré une hausse de 150% des réservations à la mi-journée, par rapport au trafic initialement attendu.

D'autres ont préféré la location au partage de voitures, comme le confirme la société Europcar, spécialisée dans la location de véhicules courte durée : « Nous avons une hausse significative des réservations en "one way", soit le dépôt du véhicule dans une autre ville que celle où il a été loué, ce qui correspond clairement à des personnes qui recherchent des alternatives au train ».

En revanche, l'entreprise n'a pu accepter qu'une centaine de réservations supplémentaires sur l'ensemble du territoire, faute de véhicules disponibles. À cela s'ajoute l'impossibilité de faire circuler les voitures d'un centre de location en Ile-de-France vers les gares parisiennes en raison des Jeux olympiques.

La saturation des entreprises de location professionnelle a entraîné un report vers la location de véhicules entre particuliers. L'entreprise Getaround affiche ainsi une hausse de 75% des réservations ce matin par rapport au vendredi de la semaine précédente.

L'attaque du réseau ferré devrait continuer de bénéficier aux services de transports de voitures et de bus, puisque le retour à la normale de la circulation des trains n'est prévu que pour lundi prochain selon la SNCF.