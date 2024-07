Logistique : comment Alstef Group voit grand avec le fonds d'investissement Ardian

Le fonds d'investissement Ardian, dirigé par la femme d'affaires Dominique Sennequier, vient d'entrer en négociations exclusives pour le rachat de 51% du capital d'Alstef Group. Afin de permettre cette prise de participation majoritaire, les deux fondateurs, Pierre Marol et Jean-Luc Thomé, seront dilués au même titre que les autres actionnaires minoritaires, la joint-venture Future French Champions, ainsi que le management et les salariés.

Si elle est menée à son terme, a priori à la rentrée de septembre, cette opération capitalistique, dont le montant n'est pas dévoilé, permettra à Alstef Group d'amplifier son développement au plan organique, mais aussi externe. Face au trio mondial de tête du secteur, les groupes japonais Daifuku, allemand Beumer et hollandais Vanderlande, le challenger français table sur l'imposante surface financière d'Ardian (160 milliards de dollars d'actifs gérés) pour grossir.

Un acteur majeur dans la logistique aéroportuaire

Créé en 1961 à Boigny sur Bionne dans le Loiret, Alstef Group est devenu en 2024 l'un des acteurs européens majeurs des solutions automatisées à destination du transport de bagages dans les aéroports (55% des recettes), de l'intra-logistique, notamment pour l'industrie agro-alimentaire (35% des recettes), enfin des sociétés de colisage (15% des recettes).

Outre son siège loirétain, l'ETI opère en France un site d'assemblage à Mordelles en Ille-et-Vilaine. Implanté à Auckland en Nouvelle Zélande, à Quarkertown en Pennsylvanie depuis le rachat en 2023 de Solutions Net Systems, et en Inde avec le démarrage d'une usine en propre en janvier dernier, Alstef group est représenté via des bureaux dans une quinzaine de pays. Le groupe, qui emploie 1.000 salariés au total, prévoit de réaliser cette année un chiffre d'affaires de 265 millions d'euros, soit une hausse de 20% VS 2023.

Equipement de l'aéroport de Jaïpur en 2025

Ces résultats sont dus notamment à des gains récents de marchés de taille par Alstef Group, comme le système de transport de bagages de l'aéroport de Brisbane en Australie en 2023, et d'Auckland en Nouvelle Zélande cette année. Le groupe français, qui nourrit de fortes ambitions de croissance organique sur la zone Asie-Pacifique, a également noué au deuxième trimestre dernier un partenariat avec Adani, le premier aménageur aéroportuaire indien.

« La présence de notre nouvelle usine indienne, qui emploie tous métiers confondus 70 collaborateurs, nous a permis de gagner le marché de l'aéroport de Jaïpur au Rajasthan, se félicite Nicolas Breton, directeur général d'Alstef Group. Le nouvel équipement de transport de bagages, assemblé localement, est prévu pour être livré à la fin de l'année, au plus tard début 2025 ».

Monter en puissance sur l'intra-logistique

L'entrée au capital d'Ardian permettra aussi à Alstef Group de muscler ses positions sur l'intra-logistique. Centré majoritairement sur la France, avec notamment des clients comme Danone et L'Oréal, ce segment va être étendu à l'Europe de l'Est. Ainsi, l'ETI mène actuellement trois projets d'installation de transport automatisé de palettes pour les groupes pharmaceutiques Pliva en Croatie, et agro-alimentaire avec Lactalis en Roumanie. Un autre projet est aussi en cours de déploiement en Pologne.

Le développement du troisième pan de l'activité d'Alstef Group, les solutions de tri des colis, sera réalisé à partir de sa société américaine et restera essentiellement concentré sur l'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) ainsi que sur le Mexique.

« Sur ce segment, le plus marginal au sein du groupe, nous n'excluons pas de mener d'autres acquisitions, assure Nicolas Breton. L'objectif est ainsi de gagner un temps précieux pour atteindre également une taille critique dans le colisage. L'accompagnement d'Ardian dans ce cadre est crucial pour réussir ». L'ambitieux business plan du groupe à trois ans prévoit ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2027.