Lactalis devient le leader français de l'agroalimentaire et détrône Danone

Quel est le point commun entre les camemberts de marque Président, la mozzarella estampillée Galbani, le fromage à trous Leerdammer ou encore le lait Parmalat ? Tous font partie du même groupe : le géant Lactalis, créé en 1933 à Laval (Mayenne). Près de 90 ans plus tard, il est devenu en 2022 le leader français de l'agroalimentaire, avec un chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros, comme annoncé ce jeudi 20 avril.

Lactalis intègre ainsi le top 10 mondial de l'industrie alimentaire. Avec ces résultats, il a dépassé l'autre mastodonte français Danone, désormais onzième au niveau mondial, qui a généré près de 27,7 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Il reste toutefois loin du numéro 1 mondial, Nestlé, et ses plus de 95 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Une rentabilité grignotée par l'inflation

En 2022, Lactalis a transformé 22,6 milliards de litres de lait en fromages, yaourts, beurre, crème, etc. Son activité a fortement progressé, de 28,4% par rapport à 2021. Le géant laitier a pu récupérer les fruits de l'augmentation du prix de vente de ses produits, ainsi que de ses acquisitions récentes - en particulier une partie des fromages de la marque Kraft (hors Philadelphia), populaire en Amérique du Nord, et Leerdammer.

En revanche, Lactalis a vu sa rentabilité se réduire en 2022, avec un bénéfice net de 384 millions d'euros (-14% sur un an). Le groupe n'a pas pu répercuter entièrement « la forte inflation de nos coûts » (lait, emballages, énergie...), a déclaré son patron Emmanuel Besnier lors d'une conférence de presse à Parme, en Italie, le quatrième marché de Lactalis derrière la France, les États-Unis et le Canada.

« L'objectif, c'est de continuer à croître, d'élargir notre portefeuille de produits et notre géographie pour être moins dépendant d'un seul marché », a ensuite déclaré Emmanuel Besnier lors d'un entretien avec l'AFP.

Au total, Lactalis compte désormais 270 sites de production dans 51 pays et 85.000 employés. Ses produits sont commercialisés dans 150 pays.

Rumeurs autour d'un rachat de Danone

L'entreprise Besnier, devenue Lactalis en 1999, a fait du chemin depuis les 35 camemberts produits le premier jour dans la fromagerie de Laval par le fondateur, André Besnier. La société non cotée s'est imposée comme un géant mondial des produits laitiers à coups d'acquisitions, d'abord en France, dans les années 1970 et 1980, puis à l'international.

Interrogé par l'AFP sur les rumeurs qui circulent selon lesquelles Lactalis souhaiterait racheter au moins une partie de Danone, Emmanuel Besnier a répondu ne pas « commenter les choses qui ne sont ni d'actualité, ni conclues ».

« On nous cite parce qu'on fait beaucoup d'acquisitions dans le monde laitier. On regarde tous les dossiers laitiers, on agit en fonction des opportunités. On regarde surtout les entreprises qui sont à vendre », a-t-il précisé.

Emmanuel Besnier, petit-fils du fondateur, dirige Lactalis depuis 2000. Plus de 100 sociétés ont été rachetées dans cet intervalle, principalement via des emprunts bancaires (6,45 milliards de dette nette en 2022). Et son chiffre d'affaires a plus que quintuplé sur ces 22 ans.

Culture de la « discrétion »

Les emballages des différents produits du groupe ne portent aucune mention Lactalis, rendant difficile pour les consommateurs d'établir un lien avec un groupe longtemps réputé pour sa culture du secret. Un terme auquel Emmanuel Besnier préfère celui de « discret ».

« On n'avait pas le sentiment qu'on avait besoin d'expliquer ce qu'on faisait, qui on était. Mais c'est vrai qu'on ne s'était peut-être pas aperçu du poids qu'on représentait en France et dans l'environnement économique », a-t-il reconnu.

Les critiques sur l'opacité de Lactalis ont atteint leur apogée en 2017-2018, lors de la gestion chaotique de la crise du lait infantile - des dizaines de nourrissons avaient été atteints de salmonellose en France. Lactalis a récemment été mis en examen dans cette affaire.

Le groupe s'ouvre désormais davantage, en faisant visiter ses usines à des journalistes ou en tenant un stand au Salon de l'Agriculture. Les relations avec le monde agricole, qui a longtemps reproché à Lactalis de ne pas payer suffisamment le lait, se sont apaisées en France. Emmanuel Besnier était même présent fin mars à la soirée en hommage à l'ex-présidente du syndicat majoritaire FNSEA, Christiane Lambert.

(Avec AFP)