Norwegian place ses entités suédoises et danoises en faillite : la France épargnée

Si le groupe Norwegian Air Shuttle survit à la crise qui frappe le transport aérien, il ressortira sacrément amaigri. Entré dans la crise en pleine restructuration pour enrayer des lourdes pertes inhérentes à une dette colossale, le groupe, composé de plusieurs compagnies filiales installées dans différents pays et portant la même marque commerciale (Norwegian), a annoncé ce lundi la mise en faillite de quatre de ses entités basées en Suède et au Danemark. Résultat, près de 4.700 personnels navigants qui travaillaient pour ses filiales sont mis au chômage. Ils sont basés en Suède, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Les personnels français ne sont pas concernés

Les quelque 700 pilotes et 1.300 personnels navigants basés cette fois en Norvège, en France et en Italie ne sont pas concernés. Du moins pour le moment. Les activités au départ de ces trois pays sont en effet assurées par la compagnie norvégienne du groupe. Celle-ci a pu récemment bénéficier de la garantie à 90% de l'Etat norvégien pour pouvoir emprunter auprès des banques jusqu'à 3 milliards de couronnes (environ 270 millions d'euros). Une aide que les Etats danois et suédois ont...