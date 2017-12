Pagailles en série à la SNCF : les dirigeants à nouveau convoqués par la ministre

Cette-fois ci sera-t-elle celle de trop ? Ulcérée par les derniers cafouillages survenus ces derniers jours en pleine période de fêtes de fin d'année la ministre des Transports Elisabeth Borne a convoqué les patrons de SNCF Mobilités et Réseau Guillaume Pepy et Patrick Jeantet pour qu'ils s'expliquent. Dans le courrier qu'elle leur a adressé ce 27 décembre et dont l'AFP a obtenu copie, elle évoque la "succession d'incidents importants et médiatisés" survenus ces derniers jours dans les gares parisiennes.

Samedi 23 décembre, une grande pagaille a laissé des centaines de voyageurs en gare de Bercy "en raison d'une affluence de voyageurs bien supérieure à la capacité des trains". Mardi 26, c'était une panne électrique qui perturbait la gare Saint-Lazare.

"Tous ces incidents n'ont pas le même niveau de gravité. Pourtant, pour beaucoup, et notamment pour les voyageurs touchés par ces incidents, la répétition de ces situations apparaît incompréhensible et suscite une légitime exaspération", a souligné Elisabeth Borne dans son courrier.

Patrick Jeantet déjà reçu début décembre

Ce n'est pas la première fois que Patrick Jeantet sera reçu au Ministère. Début décembre déjà, suite à la panne géante due à un "bug informatique" qui avait paralysé la gare Montparnasse le 3 décembre, elle lui avait demandé de lui présenter une « nouvelle organisation et un nouveau management de la gestion des grands travaux ». Du 29 juillet au 1er août déjà, Montparnasse avait été paralysé par une panne similaire en plein chassé-croisé estival.

Des incidents sans doute en partie liés au grand programme de rénovation (remplacement des aiguillages, réfection des voies...) a été lancé en début d'année afin de renouveler des installations vieilles de 30 ans, quand l'âge moyen des infrastructures allemandes et de 15 ans seulement. Notamment concentré sur l'Ile-de-France, ce programme comprend de nombreux chantiers, dont 1600 déjà entamé, et correspond à un investissement de 46 milliards d'euros sur 10 ans. SNCF Réseau avait donc lancé « immédiatement un audit de ses programmes de tests et de remise en service à la fin des grands chantiers.»

Vigilance pour les retours de vacances

Cette fois, ce sont les deux dirigeants qui sont convoqués, pour qu'ils puissent "tirer ensemble le bilan de ces incidents" et qu'ils présentent leurs "analyses et les actions engagées", selon le courrier de la ministre.

"Vous vous attacherez à montrer dans quelle mesure le plan de rénovation du réseau (en cours), auquel le gouvernement apporte son soutien, ainsi que le programme « robustesse & information » que vous avez initié permettent d'apporter les réponses suffisantes pour restaurer la confiance dans le système ferroviaire", a-t-elle écrit.

En attendant, Elisabeth Borne a appelé la SNCF "à la plus grande vigilance dans la préparation et le suivi (...) des grands retours".

La priorité donnée au TGV largement responsable de la situation

Comment expliquer une telle série noire ? De nombreux observateurs estiment que la priorité donnée aux lignes à grande vitesse (LGV) qui ne transportent que 2% des passagers et ont bénéficié de 30 milliards d'euros entre 1990 et 2015, est largement responsable de cette obsolescence des infrastructures.

Mais en plus de ses faiblesses techniques, la SNCF souffre d'un lourd déficit en matière d'information.et de communication Une tare particulièrement regrettable en période de crise.

"Nous devons unifier les diverses sources d'information pour éviter que les clients reçoivent des explications différentes selon qu'ils parlent dans une gare avec des agents, qu'ils regardent les panneaux ou qu'ils naviguent sur les sites et les applications", a d'ores et déjà reconnu Patrick Jeantet.

Changement de gouvernance en vue ?

Difficile pour le gouvernement, devant cette reproduction d'incidents, de rester les bras croisés, ni même de s'en tenir à des convocations à répétition. Le patron de SNCF Réseau pourrait-il servir de fusible comme d'aucuns l'anticipent ? Dans la perspective d'une probable réforme du régime spécial des cheminots à laquelle Emmanuel Macron ne se cache pas de réfléchir, Guillaume Pépy serait en effet intouchable en raison de ses relations privilégiées avec les syndicats. Le remplacement du directeur des ressources humaines (DRH) Jean-Marc Ambrosini par un tandem composé de Benjamin Raigneau - jusque-là DRH adjoint - et d'Alain Picard - directeur général de la branche SNCF Logistics -, annoncé vendredi 22 décembre, ne doit sans doute lui non plus rien au hasard, à quelques semaines de la présentation d'une stratégie nationale des mobilités.