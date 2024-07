Présidence de la RATP : Jean Castex prolongé par intérim le temps des JO

L'arrêté, signé des ministres de l'Economie Bruno Le Maire et de la Transition écologique Christophe Béchu, indique que l'ex-Premier ministre, nommé en 2022 à la tête de la RATP, sera « chargé de l'intérim des fonctions de président-directeur général » de la régie de transports à compter du 23 juillet, sans toutefois préciser la date de fin de cet intérim.

Cet arrêté n'est pas une surprise, le nom de Jean Castex ayant déjà été poussé le 3 juin dernier par Emmanuel Macron pour un deuxième mandat. Or, la dissolution de l'Assemblée nationale, intervenue une semaine plus tard, a rendue la procédure de nomination du pyrénéen incertaine. En effet, il revient aux commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale de confirmer la nomination du PDG de la RATP.

La très probable mise en minorité du camp présidentiel à l'issue des élections anticipées le 7 juillet, a suspendu cette procédure, rendant de facto la nomination incertaine. D'après son entourage, l'ex Premier ministre a accueilli la nouvelle de la dissolution avec « sidération », rapportait l'AFP à la mi-juin.

FO-RATP, premier syndicat chez les conducteurs du métro, avait alors appelé au renouvellement de Jean Castex à son poste, dans l'espoir d'assurer une stabilité à la tête du groupe de transport public. « Après plusieurs années de disette tant sur le dialogue social que sur la reconnaissance de nos métiers, nous avons réussi avec le PDG actuel à restaurer un dialogue social responsable pour le bien des salariés et de l'entreprise », avait alors salué FO.

Des transports prêts pour les JO ?

A sa prise de poste en novembre 2022, l'ex-locataire de Matignon avait pris les rênes d'une RATP traversée par une crise profonde à 20 mois des JO, au point que la maire de Paris Anne Hidalgo avait déclaré en 2023 « on ne va pas être prêts ». Longtemps considérés comme le maillon faible dans l'organisation des Jeux olympiques, les transports publics parisiens semblent finalement au rendez-vous, même si les différents acteurs appellent à ne pas relâcher l'effort.

Des campagnes de recrutement massives et des négociations sociales ont permis de réduire déficit de conducteurs. « On a commencé à gagner en confiance quand on a vu qu'on allait réussir notre plan de recrutement », garantissant des effectifs suffisants pendant la compétition, se remémorait Jimmy Brun, porte-parole de la RATP, il y a 15 jours, et d'ajouter que « la situation générale des transports ferrés s'est nettement améliorée (...). On part de plus haut, avec le bon élan. »

Au total, plus de 40.000 agents seront mobilisés pour faire rouler trains, bus et métros entre le 26 juillet et le 11 août, soit 30% de plus qu'un été classique, selon Ile-de-France Mobilité (IDFM), autorité chargée de coordonner les activités de transport dans la région, essentiellement assurées par la RATP et la SNCF. Au total, 125 « plans B » ont été identifiés par l'autorité en cas de défaillance du réseau de transport ferré, d'un décalage des sessions sportives pour raison météorologique ou de blocages des navettes de spectateurs sur la route - à cause d'un accident par exemple.