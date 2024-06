Paris 2024 : Macron renouvelle Castex à la tête de la RATP 53 jours avant les Jeux

Il était annoncé à la SNCF pour succéder à Jean-Pierre Farandou à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques. Jean Castex devrait finalement rester président-directeur général de la RATP, un poste qu'il occupe depuis octobre 2022 à la suite de la démission de Catherine Guillouard. Dans une déclaration lapidaire transmise à la presse ce lundi après-midi, le président de la République a annoncé envisager son renouvellement, sous réserve que les commissions concernées de l'Assemblée nationale et du Sénat approuvent cette nomination.

A 53 jours de la cérémonie d'ouverture de la compétition sportive, Jean Castex est très attendu sur le bon fonctionnement des métros et RER en région parisienne. Pour se prémunir de toute grève pendant les Jeux, la Régie a fait savoir, le 25 avril, que les conducteurs qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre pourront toucher une prime de 1.600 euros, complétée par une prime « événement exceptionnel » de 44,10 euros par jour travaillé sur 12 lignes de métro et les RER A et B. Des conducteurs pourraient ainsi toucher jusqu'à 2.500 euros au total.

L'offre doit être augmentée de 15% pendant les Jeux

Et pour cause: l'offre de transport doit être augmentée de 15% pendant la période des Jeux par rapport à un été normal afin de répondre à la demande. « Nous avons besoin d'avoir 15% d'offre supplémentaire pendant les Jeux sur un réseau qui, habituellement durant l'été, est réduit de 20%. C'est le défi qui est le nôtre, [mais] c'est à notre portée », avait d'ailleurs rappelé, mi-janvier, le chef de l'Etat lors de ses vœux à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep).

Aussi, dès la fin des épreuves olympiques et paralympiques, Jean Castex se soumettra à une autre compétition: la mise en concurrence des bus en petite couronne parisienne organisée par l'autorité des transports Île-de-France Mobilités. 13 lots où sont réparties 308 lignes de bus seront ouverts aux appels d'offres dès octobre pour une première mise en service fin 2025. Opérateur sortant, la RATP se présente via sa filiale dédiée RATP Cap IDF et confie « ne pas se fixer de limite », face à l'assaut de ses concurrents.

Extension de la ligne 14 attendue le 24 juin

Dans l'intervalle, la Régie continuera de piloter la ligne 14, dont l'extension au Sud jusqu'à l'aéroport d'Orly et au Nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, futur hub des lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris, est attendue le 24 juin prochain. Dès juillet 2023, elle a également gagné en groupement avec Alstom et la singapourienne Comfort DelGro l'exploitation et la maintenance de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express entre Boulogne-Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs dont l'ouverture est prévue fin 2025.

Un contrat remporté par RATP Dev, son entité aux 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présente en province et à l'international. C'est à cette dernière que le Sytral Mobilités a attribué en mars 2024 la gestion de navettes fluviales, des 4 lignes de métro, des 2 lignes de funiculaire et des 7 lignes de tramway de Lyon et des territoires lyonnais. Un réseau historiquement détenu par Keolis pendant trente ans qui recense 1,8 million de voyages quotidiens.

