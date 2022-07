Retour à la normale au port de Douvres après deux jours de congestion

Il n'y a pas que dans les aéroports que le manque de personnel de la police aux frontières françaises fait jaser. C'est le cas aussi dans le port britannique de Douvres, où touristes et routiers en partance pour la France se sont retrouvés empêtrés dans des embouteillages monstres. Après deux jours de pagaille, les retards ont fini par être résorbés et le trafic est revenu à la normale ce dimanche, non sans avoir généré des tensions diplomatiques de part et d'autre de la Manche, les Britanniques ayant largement imputés ces embouteillages aux problèmes de sous-effectifs côté français.