Faute de personnel, les aéroports de Heathrow, de Gatwick,de Francfort et d'Amsterdam-Schiphol limitent les vols cet été

C'est un nouveau coup dur pour le transport aérien. Le secteur, durement touché par les restrictions sanitaires liées au Covid-19, commençait à relever la tête et anticipait même un retour de l'activité pour l'été quasiment au niveau du trafic pré-pandémie. Mais depuis plusieurs mois, alors que la demande repart, les aéroports, comme les compagnies, peinent à recruter. Résultat : plusieurs grands hubs européens ont récemment annoncé limiter les vols cet été.

A Londres, après Heathrow, c'est au tour de Gatwick (troisième aéroport britannique en nombre de passagers transportés avant la pandémie), d'annoncer une baisse de son activité. Ainsi, vendredi, ce hub londonien a annoncé dans un communiqué qu'il allait « temporairement modérer son taux de croissance des vols pour juillet et août », notamment au regard de ses capacités en bagagistes. Il y aura 825 vols par jour en juillet et 850 en août, pour que les clients puissent tabler sur un service plus « fiable », ajoute Gatwick, qui réalisait près de 900 vols quotidiens les mois d'été avant la pandémie.

L'aéroport évoque « un grave manque de personnel » qui affectera un certain nombre de compagnies aériennes ou prestataires au sol basés à Gatwick cet été. « S'il n'est pas résolu, ce problème verra les passagers de l'aéroport souffrir d'un service peu fiable et potentiellement médiocre, avec davantage de files d'attentes, retards et annulations de dernière minute », prévient Gatwick, qui veut ainsi prévenir plutôt que guérir.

Principale utilisation de Gatwick, la compagnie aérienne Easyjet a tenu à rassurer ses clients : « Compte tenu des fréquences élevées de nos services à destination et en provenance de Gatwick, nous prévoyons de pouvoir remettre la majorité des clients » sur un autre vol s'ils sont touchés par les réductions du trafic.

Amsterdam-Schiphol limite aussi

Gatwick n'est pas le seul à limiter ainsi son trafic. Des mesures similaires seront en vigueur cet été à l'aéroport de Francfort et dans un autre gros aéroport londonien : Heathrow. Jeudi, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a également annoncé qu'il allait limiter le nombre de voyageurs cet été.

« Ne pas intervenir signifierait des files d'attente ingérables et de nombreux voyageurs rateraient leur vol », a déclaré l'aéroport, ajoutant que « cela conduirait à des situations dangereuses pour les voyageurs et le personnel ». « Schiphol a fait savoir aux compagnies aériennes et aux agences de voyage qu'il fallait limiter le nombre de voyageurs pouvant décoller de l'aéroport chaque jour », a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Le nombre maximum de voyageurs que Schiphol peut gérer variera selon les jours et va jusqu'à 67.500 les jours les plus chargés en juillet et jusqu'à 72.500 en août, a précisé l'aéroport.

A la suite de l'abandon des restrictions sanitaires, Schiphol dit avoir prévu 60 millions de passagers cette année, contre 25,5 millions en 2021, mais plus de voyageurs que prévu ont transité par l'aéroport pendant les vacances de printemps et les vacances d'été s'annoncent encore plus chargées.

« Nous prenons cette mesure avec le cœur incroyablement lourd », a déclaré Dick Benschop, PDG de l'aéroport, cité dans le communiqué. « Tout le monde à Schiphol et tous nos partenaires ne veulent rien de plus que d'accueillir tous les voyageurs à bras ouverts, surtout après l'impact du Covid », a-t-il ajouté.

De son côté, la Fédération néerlandaise des agences de voyage (ANVR) a prévenu qu'elle allait saisir la justice pour contraindre l'aéroport à compenser les dommages causés par l'annulation de vols.

Confrontées aux mêmes difficultés de recrutement, après avoir licencié durant la pandémie de Covid-19, plusieurs compagnies aériennes ont également récemment annoncé leur intention de réduire également leurs offres de voyages durant l'été. C'est le cas d'Easyjet et de Lufthansa.

(Avec AFP)