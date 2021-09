Ryanair sort ses muscles et compte rafler le quart du ciel européen d'ici 3 ou 4 ans

Avec un programme hiver inédit et dix nouvelles lignes à Beauvais, Ryanair annonce la couleur. La compagnie ultra low cost irlandaise compte très rapidement retrouver, voire dépasser, ses niveaux d'avant crise. Persuadée que les compagnies traditionnelles n'arriveront pas à suivre, elle compte accélérer la cadence dès l'an prochain pour atteindre 165 millions de passagers annuels d'ici mars 2023 - soit plus que lors de son dernier exercice normal (2019-2020) - et s'accaparer le quart du marché européen, contre 15% environ avant crise.