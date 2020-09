Ryanair va ouvrir une base à Beauvais, sa quatrième en France

L'ouverture de cette nouvelle base représente un investissement de 200 millions de dollars. (Crédits : Tony Gentile)

Après Marseille, Bordeaux, Toulouse, la compagnie aérienne irlandaise low-cost prévoit donc d'ouvrir une quatrième base à Beauvais d'ici la fin de cette année, qui permettra de relier la région parisienne à 13 pays européens et la création de "plus de 2.300 emplois directs et indirects", selon le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness.