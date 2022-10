SNCF accélère la conquête espagnole de Ouigo

Plus d'un an après avoir fait irruption sur le marché ferroviaire espagnol face à l'opérateur historique Renfe, la SNCF a ouvert sa deuxième ligne en Espagne en lançant des TGV à bas coût entre Madrid et Valence ce jeudi 6 octobre. « L'objectif de démocratiser le train avec lequel nous sommes arrivés en Espagne il y a un an est devenu réalité » déclarait le 10 mai dernier Hélène Valenzuela, directrice générale de OUIGO Espagne. Aujourd'hui, la SNCF poursuit cet effort de démocratisation du train avec cette nouvelle ligne, et d'autres sont attendues en 2023.

Contrairement à l'Hexagone, où la concurrence peine avec la seule présence de la SNCF et de Trenitalia entre Paris, Lyon et Milan, l'Espagne met un coup d'accélérateur pour combler son retard en matière de développement ferroviaire. En effet, même si le pays détient le second réseau ferré mondial en termes de kilomètres de lignes, la voiture et l'autocar sont encore les moyens de transport les plus plébiscités par les Espagnols.

35.500 places hebdomadaires

Depuis le 10 mai 2021, Ouigo assure déjà entre cinq à six allers-retours quotidiens entre Barcelone et Madrid, une ligne sur laquelle la compagnie ferroviaire propose désormais près de 65.000 places par semaine. A ce jour, la liaison Barcelone-Madrid connaît ainsi « un taux d'occupation de 97% en moyenne », assure Hélène Valenzuela à l'AFP, qui évoque des résultats "très positifs".

Forte de ce succès, la filiale low cost Ouigo de la SNCF propose à partir de ce jeudi cinq aller-retours par jour sur la ligne Madrid-Valence, longue de 300 kilomètres et l'une des plus fréquentées du réseau ferroviaire espagnol. "Cela veut dire que par semaine, nous allons mettre 35.500 places en vente" précise Hélène Valenzuela, à des prix toujours très attractifs. En effet, depuis l'implantation de la SNCF sur le réseau ferré espagnol, les billets, disponibles uniquement sur Internet, sont vendus à partir de neuf euros pour les adultes, bagage compris, avec un tarif fixe de cinq euros pour les enfants de moins de 13 ans.

Finalement, les trains circulant sur cette ligne sont des rames duplex de 509 places. Ces récents modèles, prélevés sur le parc français de la SNCF, ont été réaménagés par la compagnie ferroviaire. « On les a adaptés à l'Espagne. Ils ne peuvent donc plus rouler en France, car nous avons changé tous les systèmes de signalisation », détaille la directrice de Ouigo Espagne. Ainsi, tandis que les 360 TGV en service peinaient à répondre à la demande estivale française, la SNCF a été accusée d'avoir réformé trop vite ses vieilles rames ou d'en avoir expédié trop en Espagne.

Un investissement colossal de 630 millions d'euros

Après l'inauguration de cette nouvelle ligne, la compagnie low-cost entend poursuivre son implantation en Espagne avec des liaisons entre Madrid et Alicante au premier semestre 2023, et entre Madrid et l'Andalousie à partir de fin 2023. Au total, ce projet espagnol aura coûté 630 millions d'euros à la SNCF, un investissement colossal malgré les énormes pertes dues à la pandémie mondiale de Covid-19.