Spirit Airlines et Frontier Airlines fusionnent pour créer la deuxième low cost américaine derrière Southwest

Les crises sont souvent vectrices de consolidation, notamment dans le ciel américain. A l'instar des rapprochements de Continental Airlines et United Airlines en 2010 ou d'American Airlines et US Airways en 2013, Spirit Airlines et Frontier Airlines ont annoncé leur fusion. Les deux compagnies à bas coût vont créer un champion du low cost aux Etats-Unis, qui se positionnera directement au cinquième rang des opérateurs américains au niveau de JetBlue Airways et d'Alaska Airlines, voire légèrement devant. Il restera néanmoins encore loin derrière des groupes majeurs tels que Delta Air Lines, United Airlines et American Airlines, ou encore du géant du low cost, Southwest Airlines.

En se référant aux résultats de 2021, la future "compagnie combinée" représente un chiffre d'affaires potentiel de 5,3 milliards de dollars et un solde de trésorerie d'environ 2,4 milliards (hors coûts de transaction). Le potentiel de synergies est estimé à 500 millions de dollars par an, principalement grâce à des économies d'échelle et le groupement des achats. Celui-ci sera atteint une fois la fusion pleinement mise en place, ce qui nécessitera l'engagement de coûts ponctuels à hauteur de 400 millions de dollars.

Près de 500 avions d'ici à cinq ans

Une fois rapprochées, les deux compagnies vont offrir une flotte combinée de 283 avions, entièrement composée d'Airbus des familles A320 et A320 NEO (version remotorisée du moyen-courrier). Fort des commandes géantes passées par Frontier Airlines - au sein du consortium Indigo Partners - et Spirit Airlines, le futur ensemble possède un plan de flotte pour atteindre 493 avions à l'horizon 2026.

Le fait de disposer d'avions identiques apparaît comme l'un des principaux points forts de la fusion. D'autant que leur modèle commun, ultra low cost, repose largement sur l'exploitation d'une flotte homogène avec un seul type d'appareils. Même si les deux compagnies possèdent des A320 et des A321 de différentes générations, ces avions sont suffisamment proches pour offrir d'importantes possibilités de mutualisation des coûts et de la flexibilité opérationnelle.

Une vaste couverture territoriale

L'ultra low cost repose également sur la constitution d'un large réseau point-à-point permettant de maximiser le nombre de vols. Et sur ce point, Frontier et Spirit disposent de réseaux relativement complémentaires : la première va apporter son réseau dans l'Ouest et le Midwest, tandis que la seconde amènera ses destinations caribéennes et latino-américaines. En tout, selon les deux compagnies, c'est un réseau de plus de 145 aéroports et 650 routes directes qui va être proposé, desservi par plus d'un millier de vols quotidiens.

A titre de comparaison, JetBlue Airways revendique plus de 900 vols quotidiens, vers plus d'une centaine de destinations. Et sa flotte compte 282 appareils. En revanche, elle affichait un chiffre d'affaires en forte progression avant crise, jusqu'à atteindre 8 milliards de dollars en 2019.

La compagnie qui valait 3 milliards

Dans les faits, c'est le groupe Frontier Airlines qui achète les parts de son concurrent, à raison de 1,9126 de ses propres actions et 2,13 dollars en numéraire pour chaque action de Spirit Airlines, soit une valeur unitaire totale de 25,83 dollars. C'est une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de Spirit le 4 février, et de 26 % par rapport à la base moyenne des deux cours sur 30 jours. L'opération va valoriser Spirit à hauteur 2,9 milliards de dollars. Le montant total de la transaction s'élève à 6,6 milliards de dollars en tenant compte de la prise en charge de la dette nette et du passif des contrats de location opérationnelle.

La transaction doit être finalisée au second semestre 2022. Dès lors, les actionnaires de Frontier contrôleront 51,5 % du nouvel ensemble, tandis que ceux de Spirit possèderont les 48,5 % restants. Cette répartition se retrouvera au sein du conseil d'administration, dont le futur directeur général, avec sept membres nommés par Frontier et cinq par Spirit. Il sera présidé par William Franke, l'actuel président de Frontier mais aussi directeur général d'Indigo Partners, la maison-mère de la compagnie aérienne.

Indigo Partners à la baguette

Indigo Partners possède déjà une histoire commune avec Spirit, pionnier du modèle ultra low cost. Le fonds d'investissement a ainsi détenu une part de la compagnie entre 2006 et 2013, avant de la revendre pour s'engager dans Frontier (qu'il détient à près de 83 %). William Franke était déjà aux manettes à l'époque, et a occupé la présidence de Spirit pendant ces sept années.

Rendu célèbre par ses énormes commandes groupées pour plusieurs compagnies, Indigo Partners est également impliqué dans Jetsmart (Chili), Volaris (Mexique) et Wizzair (Hongrie).