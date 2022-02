Tensions en Ukraine : Air France annule ses vols vers Kiev de mardi

Après un week-end sous haute tension sur le dossier ukrainien, la compagnie Air France a décidé d'annuler ses deux vols Paris-Kiev et Kiev-Paris prévus mardi "au regard de la situation sur place et à titre conservatoire", a indiqué lundi le transporteur tricolore.

"Air France réévaluera régulièrement la situation et rappelle que la sécurité et sureté des vols, de ses clients ainsi que de ses équipages, est un impératif absolu", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, la compagnie assurait deux rotations par semaine entre Paris et Kiev, le mardi et le dimanche. Samedi dernier, Lufthansa, a annoncé la suspension de ses vols réguliers vers Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois de février. La compagnie allemande continuera à assurer des liaisons avec la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a-t-il ajouté.

La France recommande de quitter l'Ukraine

Samedi, la France a recommandé à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et a appelé ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner "sans délai". Jusqu'ici, le ministère des Affaires étrangères français conseillait seulement de "différer tous les déplacements en Ukraine".

Les Français se trouvant "dans les oblasts [divisions administratives, ndlr] de Kharkiv, Lougansk et Donetsk" ainsi que dans la région de Dnipro, près de la Russie, sont "appelés à quitter sans délai ces zones", insiste par ailleurs le Quai d'Orsay.

En raison des "tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine" et de "la recrudescence des violations du cessez-le-feu" dans les zones séparatistes pro-russes, il est recommandé également de "ne pas se rendre dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays".

L'Allemagne a appelé de son côté ses ressortissants à quitter "urgemment" l'Ukraine et a mis en garde "contre tout déplacement" dans le pays.