Soldes d’hiver : les commerçants craignent que l’inflation ne fasse fuir les clients

C'est l'heure des achats à prix réduit. Du 11 janvier au 7 février se tiennent les soldes d'hiver. L'occasion pour les acheteurs de consommer à prix réduit et pour les vendeurs d'écouler leurs stocks emmagasinés pendant les fêtes. La saison des soldes sera-t-elle bonne ?

« Le contexte des soldes dépend de ce qu'on a fait pendant la saison », répond Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, qui regroupe grands magasins et enseignes de l'habillement et de la chaussure. Octobre et novembre n'ont « pas été très bons (et) la période Black Friday n'a pas non plus été exceptionnelle (...). En revanche, le mois de décembre a été bon », poursuit-il, avec des ventes « supérieures de 11% par rapport à 2021 en magasins et de 4% en ligne », selon un panel d'une quarantaine d'enseignes représentatives du marché de l'habillement réalisé par l'Alliance du Commerce avec Retail Int. « On espère rester dans cette dynamique pour janvier, le début du mois semble bon pour le moment », selon lui.

Après des années perturbées par le Covid-19, les commerçants ont selon lui des « stocks raisonnables », et Yohann Petiot conseille plutôt aux clients de « venir dès le démarrage des soldes » pour « faire de bonnes affaires ».

Lire aussiLiquidation de Camaïeu : la longue descente aux enfers d'un fleuron nordiste

L'inflation nuit aux commerçants

Mais la saison risque d'être perturbée par la hausse du coût de la vie qui s'est établi. L'INSEE prévoit que l'Indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% début 2023, avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars. Une hausse qui va se ressentir sur le budget des ménages qui pourraient moins consommer pendant les soldes. De plus, la hausse des coûts va pourrait pousser les commerçants à faire des démarques moins importantes pour préserver leurs marges autant que possible.

Selon Yohann Petiot, outre le « climat social fragile (...) en janvier tombent un certain nombre de factures qui ont encore augmenté, la question se pose de savoir si les Français auront le pouvoir d'achat pour se faire plaisir » à l'occasion des soldes dans un contexte d'inflation toujours significative.

Lire aussiL'inflation ralentit en France en décembre à 5,9% sur un an

Les soldes sont de moins en moins porteuses

Cécile Nury, directrice en charge notamment de la relation clients chez Relais Colis, observe que l'effet des soldes « s'est, ces dernières années, un peu émoussé sur les volumes de colis » gérés par la société de livraison et qui restent « 50% supérieurs à une journée normale ». A titre de comparaison, les volumes lors de la période clé des fêtes de fin d'année, Black Friday inclus, sont plutôt deux fois plus importants qu'une journée normale.

Les soldes de l'été 2022, comparées aux ventes en magasins des onze premiers jours de soldes 2019 (dernier exercice non perturbé par l'épidémie de Covid-19), ont accusé une baisse de 19%. Le trafic en magasin a, lui, chuté de 28%, selon le panel réalisé auprès d'une quarantaine d'enseignes représentatives du marché de l'habillement par l'Alliance du commerce et Retail Int.

Une chute de la fréquentation qui s'explique « par le retour des préoccupations des ménages liées à l'inflation et par les arbitrages défavorables des consommateurs vis-à-vis du secteur de l'habillement à la veille des vacances estivales ». Le textile et l'habillement, la chaussure, les jouets-culture-cadeaux ou la beauté-santé sont les catégories les plus pénalisées en période de forte inflation. A contrario, l'alimentaire spécialisé et l'équipement de maison font en revanche mieux qu'avant Covid-19 sur la période janvier-mai 2022, selon cette fédération.

(Avec AFP)