L'inflation ralentit en France en décembre à 5,9% sur un an

C'est un début de soulagement pour la France : l'inflation a ralenti en décembre. Elle atteignait, le mois dernier, 5,9% sur un an, contre 6,2% en novembre et en octobre, selon l'estimation provisoire publiée par l'Insee ce mercredi.

De son côté, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a ralenti plus fortement que l'indice des prix à la consommation (IPC) en décembre, la hausse sur un an tombant à 6,7%, contre 7,1% en novembre.

Sur un mois, les prix ont donc reculé de 0,1% en décembre par rapport à novembre, contre une hausse de 0,3% le mois précédent, selon l'IPC, en raison du repli des prix de l'énergie en fin d'année. Pour rappel, c'est le gaz, le pétrole et l'électricité qui ont tiré l'inflation à la hausse durant tout 2022 en ayant bondi de 15,1% sur un an. La hausse des prix est également très forte pour les produits alimentaires (12,1%) tandis que la hausse des prix des produits manufacturés reste limitée à 4,6%, et que celle des services est encore plus contenue, à 2,9%.

Vers une nouvelle hausse des prix en début d'année

Malgré ce ralentissement de l'inflation, l'embellie pourrait être de courte durée. L'insee prévoit, en effet, que l'IPC devrait atteindre un pic de 7% début 2023, avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars. Cela s'explique notamment par la hausse de 15% des prix réglementés de l'énergie prévue début 2023, ceux du gaz devant être relevés en janvier et ceux de l'électricité en février. Le bouclier tarifaire plafonne actuellement la hausse des tarifs de l'énergie à 4%.

Une inflation toujours élevée pour la BCE

À l'échelle européenne, la tendance était, en cette fin d'année 2022, également à la baisse. En novembre, l'inflation des prix à la consommation avait, pour la première fois depuis juin 2021, ralenti à 10% sur un an au sein de la zone euro (les 20 pays à avoir adopté la monnaie unique). Décembre est aussi positif pour de nombreux pays européens. En Allemagne, l'inflation est passée de 10% en novembre à 8,6% en décembre quand l'Espagne a connu une chute de 6,8% à 5,8% le mois dernier.

L'inflation reste néanmoins une préoccupation pour la Banque centrale européenne. En conséquence, cette dernière devrait continuer en 2023 de resserrer sa politique monétaire en relevant ses taux dans l'espoir de freiner davantage l'envolée des prix. « Au cours des deux prochaines réunions, je pense que nous pouvons encore faire des pas assez importants (...) Bien sûr, ces pas peuvent devenir plus petits si nécessaire à mesure que nous trouvons le niveau approprié pour ramener l'inflation à 2% », a déclaré le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Martins Kazaks interrogé mardi par Bloomberg.

La BCE a pourtant bien réhaussé ses taux en les passant de 0% au printemps, à 1,5%, 2% pour le taux de dépôt et 2%, 2,5% pour le taux de refinancement. Malgré ce rallye haussier important les investisseurs s'attendent désormais à ce que les taux atteignent aux alentours de 3,4% l'année prochaine, contre un pic de 2,75% anticipé auparavant. Car la BCE n'a pas encore rattrapé la hausse entamée par sa voisine la Réserve fédérale américaine qui a fait passer ses taux à 4,25% et 4,50% en décembre alors qu'ils étaient négatifs avant mars 2022. Pour rappel, la BCE a pour mission de maintenir l'inflation autour de 2%. Un objectif dont elle est encore loin et qu'elle souhaite atteindre à tout prix.

(Avec AFP)