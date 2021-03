A La Roche-sur-Yon, l'ex-site de Michelin devient un pôle d'énergies renouvelables

Soutenu par le conseil régional des Pays de la Loire, le département de la Vendée, l’agglomération de la Roche-Sur-Yon, le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev) et sa société d’économie mixte, Vendée Energie, le projet d'un partenariat public-privé a été arrêté pour la reconversion de l'ex-usine Michelin à la Roche-sur-Yon. (Crédits : J-DBillaud/Michelin)

Fermée depuis près d’un an et demi, l’ex-usine de production de pneus de la Manufacture française de pneumatiques Michelin à la Roche-sur-Yon va être transformée en pôle d’innovations dédié aux nouvelles technologies de l’énergie. Destiné à réunir des acteurs publics et privés des énergies renouvelables, ce site accueillera dès 2021 une station de distribution d’hydrogène, de bioGNV et d’électricité verte.