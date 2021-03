Caen aménage un périph’ pour les vélotafeurs

Sur cette voie express là, la voiture est non grata et le deux roues roi. Déjà forte d'un réseau cyclable de 130 kilomètres, la communauté urbaine de Caen s'est lancée depuis deux ans dans la construction d'un « périph' vélo » (sic). Comme son nom l'indique, l'infrastructure prendra la forme d'un anneau d'une quinzaine de kilomètres qui, à terme, encerclera toute la ville. Objectif : relier entre elles les pistes qui traversent l'agglomération de part en part et, au passage, encourager une pratique plus systématique du vélo dans les déplacements du quotidien.

« Tout est parti d'une étude...