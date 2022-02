Edouard Bergeon : « Chacun a son avis sur le monde agricole sans vraiment le connaître »

Entretien vidéo - T L'Emission reçoit Edouard Bergeon, réalisateur d'Au nom de la Terre

Journaliste et réalisateur du long métrage « Au nom de la Terre » avec Guillaume Canet, le film qui retrace l'histoire de sa famille, l'histoire du monde agricole et de son mal-être, Edouard Bergeon est un homme engagé.

Il continue de creuser le sillon qui est le sien, celui qui le pousse à réconcilier deux mondes qui ont toujours eu du mal à se comprendre : la ville et la campagne. Et parce qu'il s'attache à transmettre les valeurs paysannes, et à mettre en lumière celles et ceux qui nous nourrissent trois fois par jour, il vient de créer sa chaîne TV par abonnement : aunomdelaterre.tv

Edouard Bergeon nous a également accordé un long entretien dans notre bimestriel T La Revue n°8 consacré à l'agriculture et l'alimentation, actuellement en kiosque et disponible sur https://kiosque.latribune.fr/t-la-revue