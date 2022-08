La Norvège a exporté pour 13 milliards d'euros de gaz en juillet, un nouveau record

Nouveau record pour la Norvège. Grâce à la flambée du prix du gaz naturel provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine, le pays scandinave a plus que quadruplé ses exportations sur un an, selon des statistiques officielles publiées lundi. Rien qu'en juillet, il a vendu pour 128,4 milliards de couronnes de gaz, soit plus de 13 milliards d'euros, et ainsi battu le record établi en mars.

Lire aussiCrise gazière entre Berlin et Moscou : tout savoir sur la turbine de la discorde

La Norvège profite de la crise diplomatique autour de Nord Stream 1

En tant que plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, la Norvège tire profit du conflit ukrainien. "La fermeture et la baisse de régime du gazoduc Nord Stream 1, qui achemine du gaz de la Russie vers l'Europe, ont contribué à pousser le prix du gaz vers un niveau record en juillet", a commenté Jan Olav Rørhus de l'institut de statistique norvégien, dans un communiqué. Alors qu'elles devaient reprendre en juillet, les livraisons de gaz de la Russie vers l'Europe de l'Ouest par Nord Stream 1 ne s'élèvent qu'à 20% des capacités de l'infrastructure, qui pourrait en temps normal acheminer jusqu'à 167 millions de mètres cubes de gaz par jour.

En cause, une crise diplomatique autour d'une turbine, envoyée en réparation au Canada sur un site de Siemens Energy. Le géant russe Gazprom prétend qu'il ne parvient pas à la faire revenir, et qu'il ne peut donc pas faire fonctionner Nord Stream 1 à la normale. Berlin dément ces affirmations et accuse Moscou de chercher un prétexte supplémentaire pour retarder le retour de cette turbine et réduire davantage ses livraisons de gaz.

Les Européens sont très dépendants du gazoduc, qui acheminait par exemple 55% des importations totales de l'Allemagne avant l'accélération du conflit ukrainien en février. Pour compenser ce manque, ils se tournent notamment vers la Norvège.

15,6 milliards d'excédent commercial pour la Norvège

La vente de gaz a fait exploser le surplus de la balance commerciale norvégienne à 153,2 milliards de couronnes (15,6 milliards d'euros) en juillet, pulvérisant le précédent record établi en mars, à 138,1 milliards de couronnes (14 milliards d'euros), selon les chiffres publiés par le SSB.

En plus du gaz, la Norvège profite aussi d'une hausse des ventes de pétrole, mais aussi de celles de l'électricité, des métaux et des poissons. Le pays scandinave produit à plein régime pour couvrir une partie des besoins des pays européens qui cherchent à rompre leur dépendance énergétique à la Russie. Avant le conflit, la Norvège couvrait entre 20 et 25% des besoins de gaz de l'Union européenne et du Royaume-Uni contre entre 45 et 50% pour la Russie.