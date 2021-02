Polar POD : l’Ifremer choisit une société dijonnaise pour l’assister dans son projet

Selon un dicton marin : « Sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus Dieu. » Et c'est précisément là, entre le 50e et 60e parallèles, où vents violents et mer souvent grosse font loi, que Jean-Louis Etienne envisage sa prochaine expédition scientifique. D'ici trois ans, l'explorateur français espère naviguer à bord du Polar POD, une plateforme océanographique habitée, que l'explorateur français a conçu avec le bureau d'ingénierie navale SHIP ST de Lorient, pour dériver autour de l'antarctique, dans les Cinquièmes hurlants. Le dilemme était : quel type de vaisseau serait capable d'offrir des conditions de confort au travail et de sécurité, tout au long de l'année, dans l'une des dangereuses zones de la planète, bien connues des marins ?

Les scientifiques se sont inspirés du FLIP, la plateforme océanique américaine, toujours en...