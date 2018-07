C'est quoi un héros  ?

Emmanuelle est une serial entrepreneuse passionnée. Après des études à rallonge (Droit, Sciences Po Paris, ESSEC, Bocconi) - génération Y oblige -, elle fonde en 2011 WoMen'Up, 1ère association mêlant les thématiques de genre et de génération. Une ambition : mettre les jeunes au cœur des politiques de mixité. En 2013, elle lance The Boson Project, cabinet de conseil atypique et engagé, qui porte et apporte une réponse à la question suivante : et si le capital humain était un véritable trésor et le seul levier qui vaille pour transformer de manière pérenne les organisations ? En 2014, elle met son énergie et ses convictions au service de la Marine nationale. Devenue enseigne de vaisseau; elle travaille à la création de ponts entre la société civile et le monde de la mer et des marins. Conférencière, auteur de nombreux articles et enquêtes, elle s'est fait une mission que d'évangéliser sur les opportunités de ce nouveau monde. « Portez des lunettes roses et retroussez-vous les manches ».