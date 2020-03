Coronavirus : d’un mal peut-il sortir du bien ?

Ce n'est, espérons-le, pas la fin du monde malgré l'accélération dramatique fin février de la crise du Covid-19, nom de la maladie transmise par le nouveau coronavirus apparu à Wuhan en Chine fin 2019. Pas la fin du monde en dépit de la psychose mondiale qui s'est installée avec des scènes dignes de films catastrophe hollywoodiens: supermarchés dévalisés, course spéculative aux masques de protection et aux solutions hydro-alcooliques, plongeon des marchés financiers déroutés par ce « cygne noir » décrit par Nicholas Nassim Taleb, cette « puissance de l'imprévisible » qui alimente la peur.

Un stress-test pour nos économies et nos sociétés

Mais c'est très certainement la fin d'un monde dans une crise qui est à la fois un stress-test pour les États et une épreuve de vérité pour nos économies et nos sociétés. A l'évidence, le socle sur lequel reposait notre confiance dans le système était fragile et nous avons collectivement fait preuve de cécité. Un peu comme lors la crise des subprimes américains de 2007-2009 qui a failli emporter avec elle toute la finance mondiale, au prix de plans de sauvetages massifs décidés dans l'urgence, le coronavirus venu de Chine appelle une réaction...