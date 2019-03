Décentralisation : quand Macron s'inspire de Sarkozy

Le nouveau monde passerait-il par l'ancien ? On pourrait le penser à voir resurgir le projet de conseiller territorial, cet élu hybride appelé à siéger à la fois au département et à la région, et que pourrait proposer Emmanuel Macron à l'issue du grand débat national pour donner plus de proximité à la décentralisation. Nicolas Sarkozy avait réussi, bon gré mal gré, en 2011 à imposer ce projet aux sénateurs de droite, en arguant que cela permettrait de supprimer des milliers de mandats locaux, à l'époque pour la plupart tenus par des apparatchiks de feu le parti socialiste. François Hollande, à peine arrivé à l'Elysée, s'était empressé d'abandonner ce projet « PS-killer », ce qui n'a d'ailleurs, ironiquement, pas empêché l'ancien président de finir son quinquennat en fossoyeur de la gauche !

Pourquoi Sébastien Lecornu, élu LR de l'Eure, prise de guerre du macronisme et cheville ouvrière du Grand débat national, évoque-t-il donc pour la première fois publiquement dans La Tribune le retour de ce conseiller territorial ? Au regard des enjeux de la décentralisation, le jeune ministre agite en apparence un gadget dont l'importance échappera au citoyen lambda, qui réclame surtout une...