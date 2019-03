Le grand débat, et après ?

Le grand débat national organisé par le gouvernement est un exercice salutaire car il répond à un profond besoin d'expression démocratique. Son organisation et son mode de fonctionnement comportent de nombreux atouts. La parole est libre et ouverte, la neutralité garantie et les lieux de débat très variés. Chacun a la possibilité de mettre en perspective sa situation individuelle avec certains des enjeux structurants de la France au XXIème : la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Cet exercice présente un intérêt évident pour les pouvoirs publics et pour la société toute entière, et proposera un état des lieux intéressant de la France et des attentes des Français, sous réserve que les débats soient correctement rapportés et exploités.

Il fait néanmoins face à plusieurs défis

Tout d'abord, il n'épuisera probablement pas la demande citoyenne de transparence et de « reprise en main » des questions politiques, environnementales, et sociales formulées au travers de de la crise des « gilets jaunes », qui révèlent un sentiment d'impuissance de la population en termes de destins individuels et collectif. Des réformes profondes devront être menées, en particulier s'agissant de la fiscalité et de la représentation démocratique.

Ensuite, un des objectifs principaux du débat doit être de redonner à chacun le sens de son appartenance à un collectif national, en permettant l'émergence de valeurs communes, comme la défense de l'environnement. Seules ces valeurs communes peuvent constituer un socle pour mener des actions robustes et efficaces. On peine encore à les voir apparaître.

Enfin, les questions mises au débat constituent des clés fondamentales pour réinvestir l'Europe, cadre de référence de la mise en place de solutions porteuses de progrès social et environnemental, et entité de régulation des activités économiques françaises, dans la mondialisation. C'est pour nous une source sérieuse d'inquiétude sur la sincérité des réponses qui pourraient être apportées à l'issue de ce débat : l'Europe en est totalement absente, à quelques semaines de l'élection du nouveau Parlement de l'Union.

L'écologie est au coeur des réponses au grand débat

Nous sommes convaincus que la protection de l'environnement est porteuse de solutions positives et inclusives, pour le cadre de vie, la santé, l'emploi, la solidarité. L'espérance commune et la confiance partagée en une société de protection, et non de prédation, fondent une économie qui préserve ses ressources et respecte ses citoyens.

La crise actuelle fait apparaître que la transition écologique doit prendre en compte les effets sociaux des mesures de transition, afin que personne ne soit pénalisé de manière excessive, mais elle ne prive pas le gouvernement de réponses compatibles avec les engagements pris par la France au niveau européen et mondial en application de l'accord de Paris sur le climat. Rappelons-nous que ce sont les Français les plus aisés qui sont les plus polluants. Nous n'acceptons pas que soient pointés du doigt ceux qui subissent déjà la triple peine écologique: contraints de se déplacer en voiture, ils subissent de plein fouet la hausse des taxes sur les énergies fossiles, leur logement est souvent mal isolé et coûteux à entretenir, et par voie de conséquence leur patrimoine (véhicule comme habitation) est dévalorisé.

Car nous croyons qu'il est indispensable de réduire notre impact environnemental collectif et individuel, nous devons les accompagner et les soutenir en priorité. A travers sa participation au grand débat, la plateforme PEPS apporte sa contribution à une mise en oeuvre juste, efficace et partagée de la transition énergétique et écologique.

Nous demandons :

1/ un accès libre pour tous aux « résultats » du grand débat - cahiers de doléances, contributions d'acteurs et leur exploitation - car cette consultation est un formidable vivier pour faire émerger des propositions d'amélioration de nos conditions de vie ;

2/ la mobilisation d'intellectuels et de scientifiques de toutes les disciplines pour en faire l'analyse approfondie, et contribuer à en tirer des enseignements, en toute indépendance ;

3/ le maintien d'un dispositif pérenne de débat participatif sur les thèmes de société, en particulier la convergence du progrès environnemental et du progrès social, soutenu par l'Etat, en lien avec les élus locaux ;

4/ la proposition par la France de règles sociales et environnementales d'accès au marché intérieur européen (500 millions de consommateurs aisés), pour protéger les emplois et activités intérieurs, en valorisant un modèle de développement vertueux ;

5/ des mesures immédiates 2, concrètes et fortes de redistribution des ressources de la fiscalité écologique vers les citoyens, territoires et entreprises les plus fragilisés par les politiques de transition.

Hélène Peskine, créatrice et animatrice de la plate-forme PEPS, et plus de 40 signataires.

