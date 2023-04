Tristane Banon est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières – EP6 -Saison 2, le podcast Women For Future by La Tribune.

Fort heureusement, grand nombre d'écrivaines, essayistes, philosophes ou journalistes se sont emparées des tribunes pour provoquer le débat, dénoncer les inégalités, défendre leurs idées, porter des causes, bousculer les statu quo avec pour objectif de prendre une part pleine et entière dans le débat public. Olympe de Gouges disait déjà en 1791 « si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune »

L'échafaud médiatique

Avec les Réseaux Sociaux et la prise de conscience des médias pour leur donner leur juste place, elles n'hésitent plus à se confronter aux autres et à initier des débats, parfois houleux, sur tous les sujets de notre temps. Pourtant l'échafaud coupeur de tête évoqué par Olympe de Gouges semble s'être converti en échafaud médiatique. À croire qu'avoir des convictions en tant que femme n'est pas encore tout à fait naturel ... Dans un monde bi polaire, où la nuance n'a plus de place, ou chacun y va de ses certitudes à coups de punchlines et de détestation de l'autre, pas facile de poser des questions en émettant des doutes et ou de confronter des idées.

Certes, que l'on soit femme ou homme, tout le monde en prend pour son grade. À la différence qu'elles récoltent, souvent, une bordée d'injures et de commentaires sexistes voire misogynes en guise d'arguments contradictoires !

Malgré tout, Il est des femmes, tout comme des hommes, qui osent et assument leurs positions en défendant plus que jamais cette liberté d'expression si chère à notre pays depuis la Révolution Française. Car oui, ici on peut parler et rire de tout. Ici femmes et hommes peuvent, ensemble, poser toutes les questions, défendre leurs opinions en se débarrassant des dogmes, écrire, critiquer, dessiner ce qu'il leur chante n'en déplaise aux gardiens de la pensée unique.

Elles sont, comme les Voltaire, Olympe de Gouges, Victor Hugo, Simone De Beauvoir, Jean Ferrat, Elisabeth Badinter ou encore Charb, les dignes héritières version 2.0 de toutes celles et ceux, qui par le passé, ont dû se battre pour une parole libre. Qu'elles soient écoutées et contredites mais toujours avec de vrais arguments. Ni plus ni moins.

Sophie IBORRA

Épisode 6- Saison 2 - Tristane Banon

Dans Les Héritières, nous recevons une femme de convictions, journaliste, et écrivaine qui refuse les assignations. Un temps au centre d'une bataille juridique et d'une tempête médiatique hors normes, cette romancière et essayiste s'attaque aux sujets qui fâchent... On la dit parfois clivante mais toujours courageuse ; une femme libérée de son passé qui assume ses idées. Elle vient de publier Le Péril Dieu aux éditions de l'Observatoire dans lequel elle démontre que l'instrumentalisation des religions est le plus grand ennemi des droits des femmes.

Tristane Banon est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières - Saison 2

Bonne écoute !