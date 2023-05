Loi de programmation militaire : la grande escroquerie (1/2)

L'académicien Alfred Capus disait que « l'escroquerie était une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise foi » : après beaucoup d'entretiens et de lectures de documents, d'auditions et de rapports, notre groupe n'hésite pas dire que la loi de programmation militaire (LPM) est « une mauvaise affaire qui a trahi une bonne foi ».

La théâtralisation d'une dramatisation inutile

Dans un mouvement de précipitation brownien, le pouvoir a décidé dès sa formation de mettre sur le métier une nouvelle loi de programmation militaire et de la faire précéder d'une revue nationale stratégique. L'urgence qui a motivé cet empressement, s'appelle l'Ukraine. La méthode qui justifie ce réarmement précipité, s'appelle dramatisation. Ce sont deux erreurs fondamentales.

Sur le fond, rien ne justifiait l'urgence politique : tout incitait au contraire à la patience stratégique afin d'étudier ce conflit, le premier de ce type depuis 1945 sur le sol européen. Tirer des leçons d'un conflit sans fin apparente est une illusion : le directeur de l'IFRI l'a dit clairement devant les sénateurs le 8 mars dernier : « Au fond, tout se passe comme si cette guerre d'Ukraine devait se finir rapidement, ce qui ne sera pas le cas ». Son collègue de la FRS, Bruno Tertrais, le même jour et devant le même public, le dira autrement : « J'en viens aux conséquences de la guerre en Ukraine. Évoquer ces conséquences impliquerait que nous sommes déjà dans l'après. Or, nous ne savons pas quand sera cet après, ni même s'il y en aura un. Le scénario d'une Russie en guerre permanente, pour très longtemps, nous interdirait de nous projeter après la fin de la guerre en Ukraine. Dans le meilleur des cas, la Russie serait affaiblie militairement mais elle serait encore revanchiste et constituerait toujours un problème stratégique pour l'Europe ».

A cet égard, la revue nationale stratégique, censée éclairer les choix, est apparue pour ce qu'elle est : un catalogue poussif et non un décalogue impératif. Pour nombre d'observateurs [1] passablement usés par ce type d'exercices, le ratio entre stratégie et applications concrètes n'est pas le bon : n'est pas le général de Gaulle qui veut. Par un seul discours, le 3 novembre 1959, le fondateur de la Vème République aura plus marqué de son empreinte indélébile le système de défense français que ces 52 pages hâtivement rédigées et sans ligne d'action. C'était déjà mal parti.

Sur la forme, le président a pris le parti politique, comme au temps du Covid, de dramatiser la situation (discours d'Eurosatory le 18 juin 2022, puis de Mont-de-Marsan le 20 janvier 2023). Pourtant, dès le mois de mars 2022, la Russie avait manqué ses objectifs stratégiques, trop ambitieux déjà (tenir un pays comme l'Ukraine avec 150.000 hommes était un pari insensé), et a dû se replier sur les fronts secondaires qu'elle a déjà dû céder en partie, ce qui menace désormais la Crimée et met son territoire à la portée de frappes ou d'attentats dans une guerre hybride. C'était mobiliser sans urgence.

Sur le fond comme sur la forme, cette précipitation a des conséquences : ainsi les coquilles sur le nombre de systèmes de drones, erreur de forme certes mais révélatrice de cet empressement à boucler une LPM au plus vite ; ainsi, plus dommageable à l'analyse de fond, la comparaison des tableaux capacitaires entre les deux LPM n'est-il plus possible. C'est une bien curieuse manière d'éclairer le débat parlementaire et public que de ramener toute explication détaillée à la séance ou par le biais de notes envoyées aux parlementaires ; ainsi, on y reviendra, un rapport annexé six fois moins épais que le précédent !

Non, rien ne justifiait l'urgence ni la dramatisation du contexte. La France, puissance dotée, pouvait sans risque et avec profit prendre le temps de la réflexion : sa LPM 2019-2025 pouvait courir jusqu'en...2025 sans difficulté, ce qui aurait laissé le temps aux services de renseignement, aux armées, aux industriels, aux think-tanks et accessoirement à l'économie française laminée par le Covid puis par le choc énergétique et de l'inflation, de bâtir un cadre stratégique et financier cohérent et à la hauteur de la seule boussole qui soit : l'ambition que la France souhaite avoir en propre pour défendre sa souveraineté et ses intérêts mondiaux.

La LPM actuelle pouvait sans difficulté se suffire à elle-même jusqu'à son terme, à la condition de protéger les marches de 3 milliards d'euros par an, prévues dans l'actuelle LPM, des effets déstabilisateurs de l'inflation, du cours du Brent et éventuellement d'une évolution défavorable de la parité dollar/euro. Le pouvoir n'y a pas consenti et a pris le parti de présenter au Parlement et aux Français des marches budgétaires devenues négatives par l'inflation : par une très prévisible transmutation, l'or budgétaire se transforme en plomb pour le pouvoir d'achat des armées.

Après tant de dramatisations et de théâtralisations, le pouvoir a donc fait « beaucoup de bruit pour rien » : la LPM 2024-30, que l'on ne considère ici que jusqu'en 2027 par honnêteté intellectuelle (voir infra), loin d'être une loi de transformation, ne fait que poursuivre, en moins bien, la réparation des armées. L'escroquerie de ce spectacle accouche au final d'une déception terrible dans les milieux militaires et industriels, et d'une interrogation, non moins cruelle pour le pouvoir, chez les alliés de la France sur la sincérité politique de cette LPM [2].

Engranger le bénéfice politique sans en assumer les charges

La deuxième escroquerie est politicienne. Après avoir dramatisé le contexte international et l'avoir théâtralisé, le pouvoir laisse de manière irresponsable à la prochaine majorité le soin de monter l'escalier des fameuses marches budgétaires avec le boulet au pied de l'envolée spectaculaire de la dette publique (11,6% du PIB !). Les Ponce-pilate du gouvernement s'arrogent ainsi le monopole de la conscience sans assumer la responsabilité financière, et donc politique, de leurs actes.

Or, on le sait depuis Max Weber, l'éthique de conscience n'est qu'une escroquerie intellectuelle : seule l'éthique de responsabilité est morale car elle confronte un idéal politique au réel. Lors de son audition du 5 avril, à l'Assemblée Nationale, le ministre des Armées s'en est sorti par une pirouette politicienne qui ne le grandit pas : au lieu de douter des intentions d'une candidate, passée et future, à la présidentielle, qui prenait l'engagement public d'une LPM coïncidant à son mandat, il ferait mieux de convaincre les futurs candidats à la présidentielle de Renaissance et d'Horizons du bien-fondé d'un effort de réarmement car le moins que l'on puisse en dire est qu'ils n'en sont pas convaincus du tout ! Ceux qui en doutent peuvent relire certains passages du livre écrit à quatre mains par MM. Philippe et Boyer (Impressions & lignes claires, pages 225 et 226, notamment sur les questions relatives au porte-avions), qui laissent plus de place aux doutes qu'aux certitudes sur des points pourtant essentiels du système de défense national.

Il aurait dû surtout convaincre Elisabeth Borne de consentir à des marches supérieures jusqu'en 2027, mais l'attitude du ministre et de son cabinet a largement contribué à bloquer Matignon sur ce sujet avec le résultat que l'on connaît.

Que l'effort de défense soit une œuvre de longue haleine qui dépasse dans leur durée les mandats ridiculement courts des présidents, est une chose entendue, mais que l'effort principal financier soit placé au-delà de sa propre responsabilité politique, c'est signer un chèque sans provision sur un avenir politique incertain, y compris au sein de l'actuelle majorité. En termes bancaire comme en politique, cette méthode a un nom : escroquerie. On note d'ailleurs que lors de ses auditions, Pierre Moscovici a pris le soin de s'en tenir à la date de 2027 et non de 2030 : « le projet de loi de programmation des finances publiques couvre la période 2023-2027 alors que le projet de loi de programmation militaire s'étend de 2024 à 2030. L'examen de la compatibilité de ces deux trajectoires doit donc uniquement porter sur la période 2024-2027. ». Nulle surprise que les groupes d'opposition aient déposé des amendements visant à rétablir la sincérité financière de la LPM : « les députés LR appellent ainsi à une montée en puissance plus rapide, avec une augmentation de 4,3 milliards par an dès 2025, jusqu'à 2027. Le groupe LFI a déposé un amendement similaire, qui prévoit des marches annuelles de 4,3 milliards d'euros dès 2024 jusqu'à 2026, avant de retomber à 3 milliards de 2027 à 2030 » [3].

L'escroquerie est également manifeste sur le plan politique : pour forcer l'adhésion parlementaire de tous les partis d'opposition - singulièrement ceux de droite dont le vote lui est nécessaire -, le président comme son gouvernement ont recours régulièrement au terme de « souveraineté » : or, tant dans la RNS que dans la LPM, la stratégie du « en même temps » vient casser ces élans nationaux, à coups de zèle otanien et européen.

Le groupe Vauban a déjà eu l'occasion de dénoncer en juillet 2020 la confusion du débat stratégique [4] : « le discours prononcé à l'École de guerre le 3 novembre 1959 donnait à la France les trois orientations cardinales qui demeurent encore : la souveraineté intégrale, la force de frappe indépendante et le modèle d'armée autonome au seul service des intérêts de la France. Ce triptyque gaullien, toujours officiellement honoré, souffre cependant d'une confusion savamment entretenue par la doctrine du "en même temps" qui, appliquée à la défense et, pour paraphraser le général de Gaulle, devient "un cadre mal bâti où s'égare la nation et se disqualifie l'État" (discours de Bruneval, 30 mars 1947). (...) Or, le discours ambiant relativise cette souveraineté en la galvaudant. C'est ainsi qu'ont été évoquées "en même temps" que la souveraineté nationale, "une armée européenne", "une souveraineté européenne", une "co-souveraineté" sur notre domaine ultra-marin, et enfin, confusion des confusions, "une mutualisation de notre dissuasion". Ces concepts-là sont aussi irresponsables qu'anticonstitutionnels. (...) De l'adage médiéval qui affirmait que le "roi de France est empereur en son royaume" au discours du 3 novembre 1959, il y avait là une verticalité historique de cette souveraineté nationale qui lui conférait une légitimité naturelle mais que la doctrine, volontairement confuse, du "en même temps" veut briser au profit d'une conception vague, moderniste et utopiste sans racines historiques et sans avenir. L'indépendance nationale est ainsi devenue, au fil de la dérive sémantique, "autonomie stratégique française", elle-même devenue "autonomie stratégique européenne".

Le ministre aurait peut-être convaincu certaines oppositions s'il avait réfuté les fumées doctrinales de l'autonomie stratégique européenne dont personne ne veut, à commencer par nos alliés européens proches mais c'eût été renier les fondements mêmes de la stratégie présidentielle depuis 2017.

L'inarticulation de la haute intensité et de l'hybridité avec la dissuasion

Lors des « débats » de la LPM, il a été peu souligné combien les thèmes de la « haute intensité » et de « l'hybridité » sont inarticulés avec la doctrine de dissuasion. Si la dissuasion n'est plus contestée comme elle a pu l'être il y a peu par d'anciens hauts responsables politiques et si pouvoir a enfin cessé de déstabiliser le jumeau du nucléaire militaire, le nucléaire civil, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas articulé la dissuasion avec ces deux thèmes à la mode.

Une haute intensité en contradiction avec la dissuasion. La constitution d'une force de frappe s'est traduite par une véritable économie de moyens, n'en déplaise à ceux qui dénoncent le coût de la dissuasion. Par construction, les forces conventionnelles qui en constituaient la capacité complémentaire pour assurer la cohérence stratégique et la liberté politique, n'ont jamais en effet « été conçues ni déployées pour survivre à un conflit majeur prolongé : tel n'est pas leur fonction stratégique » [5]. Ce concept, théorisé par le général Beaufre et qui demeure la clé de voûte du système de défense français, contredit la notion de haute intensité théorisée, vulgarisée et imposée dans le débat stratégique français par les mêmes responsables politiques et militaires [6].

De quoi « la haute intensité » est-elle en effet le nom ? Parle-t-on de la haute intensité des technologies (voir et frapper plus vite, plus loin et plus précisément) afin de conserver une certaine forme de supériorité sur le terrain (de plus en plus contestée par l'irruption des Chinois, Turcs, Iraniens dans des zones étendues) ? Parle-t-on de la haute intensité d'un conflit ou d'une opération, c'est-à-dire de sa violence, de sa rapidité et de sa durée ?

Si ces deux sujets résument la formule choc de « la haute intensité », alors rien de nouveau sous le soleil stratégique. Le premier débat relève de l'effort normal, permanent et responsable d'armement des forces par rapport aux évolutions technologiques dans une logique à la fois de souveraineté et de supériorité, ce qui suppose une dynamique politique de recherches et de développement, de démonstrateurs et de commandes garanties dans la durée pour conforter une base industrielle et surtout la maintenir avec des capitaux français.

Le second débat relève d'une adéquation entre analyse géopolitique et ambition politique. Si l'analyse géopolitique proposée par la RNS (articles 53 à 59) paraît saine, il y manque l'ambition politique sur des théâtres d'opérations et scenarii types, qui empêche de passer au format (on intervient pourquoi, jusqu'à quand et, éventuellement, avec qui ?) sur les théâtres définis (fronts de l'Est, du Sud et du Pacifique). En bref, l'étape opérationnelle, plus capacitaire, manque toujours à l'appel pour définir les conséquences pratiques des 4 « S » : souveraineté, sécurité, stabilité et soutenabilité.

Si l'on parle d'un engagement majeur conventionnel auquel la France doit se préparer, le débat entre alors en contradiction frontale avec la dissuasion puisque c'est tout le modèle d'armée qu'il faut rebâtir en le taillant à la manière polonaise : soit, en clair, faire comme si la dissuasion n'existait plus ou n'agissait plus.

C'est d'ailleurs ce pour quoi militent certains responsables militaires, principalement dans l'armée de Terre, armée non dotée depuis les années 90 et privée désormais d'OPEX majeures justifiant budget et équipement en forte hausse. Un intéressant article, publié dans Méta-défense, le 7 mai chiffrait le coût pour l'armée de Terre d'un alignement sur l'effort de réarmement terrestre polonais actuel : « Sur la seule prochaine LPM à venir, il serait donc nécessaire d'augmenter la dotation de 30 milliards d'euros sur sept ans pour financer la mesure ». L'article ne mentionne nulle part l'articulation de cette super-armée française avec la dissuasion existante dont l'existence semble totalement occultée (ce que démontre l'absence du mot dans l'article) ; pire, il dévoie l'objectif même du système de défense français - une armée au service des intérêts de défense de la France - en justifiant cet effort irrationnel par un rôle illusoire de pivot « central de toute la défense européenne, et [qui] donnerait une légitimité incontestable à Paris pour soutenir l'autonomie stratégique européenne, puisqu'avec un tel modèle, le soutien militaire des Etats-Unis dans le domaine conventionnel face, par exemple, à la Russie, serait tout simplement superfétatoire »...

Que la Pologne emprunte le chemin d'un réarmement massif conventionnel, se comprend : le souvenir toujours douloureux de sa propre histoire, sa proximité géographique avec le conflit, et l'absence de force de frappe nucléaire, ne lui laissent tout simplement pas d'autre choix pour sa défense. Mais la France n'est pas la Pologne. Quant à penser que cet effort national et européen puisse remplacer la puissance militaire américaine en Europe ou décider les Etats-Unis à mettre un terme à leur imperium diplomatique et militaire à travers l'OTAN, c'est une illusion d'une naïveté confondante.

Si notre groupe ne méconnaît pas l'effort immense de rattrapage dans des domaines criants - formats des unités, des équipements et des stocks de munitions et de pièces, réalisme et régularité de l'entraînement, Maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements et état des infrastructures technico-opérationnelles -, thèmes largement traités déjà en 2020 dans notre trilogie [7], il estime qu'à partir du moment où la dissuasion est modernisée de manière incrémentale au niveau nécessaire, rien ne justifie que les forces conventionnelles soient portées au niveau que certains voudraient les voir atteindre dans une OTANISATION toujours plus profonde.

En ce sens, il est heureux que le président ait stoppé net ces élans de constitution de divisions lourdes à l'allemande ou à la polonaise, stationnées l'arme au pied aux frontières de la Russie. Le modèle d'armée 2030 dessine une défense de stricte suffisance par rapport aux objectifs stratégiques français : encore faut-il s'y tenir avec constance et honnêteté. Ce n'est pas le cas puisque ce modèle, nous le verrons, glisse allègrement sur 2035.

L'impasse doctrinale des nouveaux domaines de lutte. Le fameux dilemme « qualité contre quantité » est un faux débat masquant le vrai débat stratégique futur : l'articulation de la dissuasion avec les nouveaux domaines de lutte.

Ce sujet n'est pas nouveau : le général Poirier dans sa crise des fondements (1994) en parlait déjà ; plus récemment, l'amiral Lozier, ancien chef de la division Forces Nucléaires de l'Etat Major des Armées (2012-2014) et inspecteur des armements nucléaires (2014-2015), en posait les termes de manière claire et concise dans sa remarquable analyse de la dissuasion intégrée américaine (IFRI, 11 avril 2023) : « c'est bien la nature des nouveaux domaines de lutte, en particulier dans l'espace et le cyber, potentiellement aggravés par le recours à l'intelligence artificielle, et la compréhension des notions classiques de signalement stratégique, d'escalade et de désescalade, qui restent à préciser. Ce problème n'est pas spécifique aux Américains et à la dissuasion intégrée. Il se pose également en France, où la notion d'épaulement de la dissuasion nucléaire par les forces conventionnelles doit être élaboré plus précisément [8] ».

Force est de constater que la RNS et la LPM n'ont apporté à ce vrai débat qu'une solution facile de saupoudrage de moyens sans fil doctrinal repensé. Or, le conflit ukrainien en créait l'occasion : les Ukrainiens, avec l'appui opérationnel anglo-saxon, ne cessent en effet de tester, par une guerre hybride, le seuil de déclenchement des forces nucléaires russes.

Comme nous y invite l'amiral Lozier, il faut donc travailler à ce fameux « épaulement de la dissuasion par les forces conventionnelles », car les nouveaux domaines de lutte testeront non seulement le seuil de déclenchement du nucléaire français mais également les capacités des armées à le reculer... ou à le permettre. Ce chantier reste ouvert : c'est une escroquerie doctrinale que de faire croire qu'il a été résolu par un essaimage de moyens ou qu'il se limite à la seule capacité d'entrer en premier sur un théâtre d'opération plus ou moins durci.

Confuse hybridité. Comme sa consœur, la haute intensité, l'hybridité est tout aussi mal définie : quels sont les domaines de lutte identifiés ? Comment articuler ces domaines entre eux et avec quels outils militaires ? La Revue Nationale Stratégique n'a pas apporté, tous les analystes l'ont dit (voir les auditions de MM. Gomart et Tertrais devant le Sénat le 8 mars dernier), une réponse claire : elle s'est contentée d'une photo à l'instant T sans conclusions opératives, ce que reconnaît d'ailleurs in petto le rédacteur de la RNS.

La LPM consacre pourtant des moyens lourds à ce sujet émergent mais sans que l'on sache à ce stade, si cela relève de l'incantation politique ou de l'application d'une stratégie ordonnée autour de moyens financés à hauteur des ambitions. Le risque stratégique existe ainsi que ce thème ne contribue encore davantage « à créer de nouvelles branches qui seront tout aussi faméliques et qui vampiriseront d'autant les autres branches » (Léo Péria-Peigné, IFRI, Le Monde, 5 avril 2023). Ces moyens lourds se font en effet au détriment de capacités opérationnelles existantes et déjà insuffisantes : ainsi, chaque régiment d'infanterie perdra-t-il une compagnie de combat pour que les effectifs ainsi libérés fassent de l'influence ou de la guerre hybride...domaines couverts en théorie (en pratique) par le renseignement et ses moyens spéciaux ou clandestins.

[1] Voir audition de M. Thomas Gomart, directeur de l'IFRI devant le sénat, le 8 mars 2023 : « Il est frappant de constater le décalage entre les sommes considérables en jeu et l'effort analytique pour les concevoir et les justifier ».

[2] Entretiens des auteurs de cette tribune avec quelques ambassadeurs et militaires étrangers.

[3] Vincent Lamigeon, Challenges, 10 mai.

[4] https://www.latribune.fr/opinions/la-france-et-son-epee-1-3-851724.html.

[5] Revue de défense nationale, « La pensée stratégique du général Beaufre Une lecture américaine d'aujourd'hui », Michael Shurkin, 12 novembre 2020, page 5.

[6] Lire ainsi l'article de Meta-Defense du 7 mai 2023 : « combien coûterait aux contribuables français l'alignement des capacités de haute intensité de l'armée de terre sur la Pologne ».

[7] Tribunes des 6, 9 et 13 juillet 2020.

[8] C'est nous qui soulignons.

[*] Le groupe Vauban regroupe une vingtaine de spécialistes des questions de défense.