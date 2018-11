"Accélérons ! " la transition écologique grâce à l'hydrogène

Élus des territoires, engagés de longue date dans la transition énergétique, nous avons créé en juin 2017 le Club des élus acteurs de l'hydrogène. Nous avons souhaité ainsi partager nos expériences et mutualiser nos forces, afin de promouvoir les solutions hydrogène au service de la transition écologique et énergétique. Partant de nos projets réalisés dans nos territoires, nous souhaitons porter la voix de ceux-ci au plus haut niveau.

Dans ce contexte, nous saluons très chaleureusement l'initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale de créer un collectif transpartisan au service de l'accélération de cette transition !

Le plan national hydrogène publié en juin 2018 constitue un jalon extrêmement important, et il nous appartient de concrétiser les mesures identifiées pour permettre, grâce à ce vecteur énergétique multi-usages de créer des écosystèmes vertueux sur les territoires, au service de l'intégration des énergies renouvelables, de l'équilibrage des réseaux, et de la décarbonation de pans entiers de l'économie.

L'enjeu : le développement d'une filière française d'excellence

Le fonds hydrogène, prévu par le plan national, doit être mis à disposition à travers les appels à projets prévus dans les transports et dans l'industrie. Un premier appel à projet "Ecosystèmes de mobilité", opéré par l'Ademe, vient d'être publié. Les territoires se mobilisent très fortement au côté des acteurs industriels pour présenter des projets d'envergure - et gageons qu'ils seront très nombreux ! Nous attendons également beaucoup d'un prochain appel dédié à l'industrie.

L'enjeu n'est rien de moins que le développement d'une filière française d'excellence qui doit se positionner dans une compétition internationale déjà bien engagée. La Chine, la Corée, le Japon, l'Allemagne, la Californie l'ont compris, et investissent des milliards d'euros dans le déploiement de solutions hydrogène. La France possède une recherche de pointe et un tissu d'entreprises, capables de répondre à l'ensemble des besoins (production, conditionnement, distribution, utilisation) ; les technologies sont désormais matures et prêtes à être déployées massivement. Ne reproduisons pas l'erreur déjà commise par le passé, d'avoir laissé passer l'opportunité de filières industrielles à haute valeur ajoutée.

Aussi, nous nous tenons prêts à engager le dialogue avec le Collectif "Accélérons", pour appuyer toute action qui permettra de consolider la démarche entreprise par le gouvernement pour faire de l'hydrogène le fer de lance d'une transition énergétique efficace et vertueuse. Accélérons, oui, car le temps est compté si nous voulons réussir.

___

Par Claire Bourgeois-République, vice-présidente du Grand Dole ; Valérie Nouvel, vice-présidente de la Manche ; Alain Leboeuf, vice-président de Vendée et président du Sydev - pour le Club des élus acteurs de l'hydrogène fondé en juin 2017.