Biodiversité, climat : que peut faire l’Europe ?

Les ministres de l'Environnement du G7 et les pays invités par la France se sont réunis à Metz dimanche 5 et lundi 6 mai pour mettre sur la table le sujet de l'urgence écologique. Les enjeux sont nombreux, les défis à venir tout aussi complexes et urgents, notamment en ce qui concerne la biodiversité. Un rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), rendu ce lundi, alerte notamment sur la possible disparition, à court terme, d'une espèce animale et végétale sur huit. Paris souhaite apparaître comme fer de lance dans cette bataille, qui rencontre encore des obstacles d'ordre coopératifs et économiques. À la veille des prochaines élections européennes, de fortes tensions liées à la croissance, aux compétitivités internationales, et aux contraintes budgétaires, se font sentir au détriment des décisions environnementales. Que peut faire l'Europe pour aider la planète ?

On en parle avec Hervé Juvin, numéro 5 de la liste Rassemblement National, Pascal Durand, eurodéputé et numéro 18 de la liste LREM-MoDem, et Karima Delli, eurodéputée et numéro 6 de la liste EELV.