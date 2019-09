Brexit... et maintenant, que peut faire Boris Johnson ?

Le Parlement britannique réduit au silence, les 27 dans l'attente, que peut faire Boris Johnson ?

La situation au Royaume-Uni semble plus confuse que jamais. Après la démission de son frère, la perte de sa majorité absolue, sa décision très controversée de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, Boris Johnson a essuyé un nouvel échec le 10 septembre. Les députés britanniques ont refusé de déclencher des législatives anticipées. Mais Boris Johnson continue d'assurer que le Brexit aura lieu le 31 octobre 2019 et a affirmé vouloir trouver un nouvel accord de divorce avec l'Union européenne d'ici le sommet européen les 17 et 18 octobre.

Le Premier ministre britannique a-t-il les mains liées ? Que va faire « BoJo » ? Nous en débattons dans "28 Minutes" !