Démocratisation du private equity : un moteur de performance pour la classe d’actifs  ?

Un ralentissement apparent derrière lequel se cachent de solides indicateurs de performance du marché. 2021 a été une année record en termes d'opérations et de capitaux investis pour le capital-investissement. Le nombre de transactions a été 55% plus élevé que jamais, représentant plus de 1.500 milliards de dollars de capitaux investis et environ 35.000 transactions, une montée en puissance qui fait suite au ralentissement induit par la pandémie en 2020. Cela a fait chuter le ratio dry powder/capital investi annuel à 2,8 ans (au 30 juin 2022), son plus bas niveau depuis plus de 15 ans.

En 2022, le marché a dû faire face à une incertitude accrue avec la guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Par conséquent, à la fin du deuxième trimestre, le volume et le nombre de transactions n'étaient "que" de 638 milliards de dollars et d'environ 15 000 respectivement.

Toutefois, ces chiffres sont faussés par la forte accélération de 2021 et 2022 est toujours en passe d'atteindre les niveaux prépandémiques. Dans l'ensemble, les transactions restent très robustes et nous pensons que 2022 devrait être une année très solide pour la classe d'actifs.

Les arguments en faveur du private equity semblent encore plus forts si l'on considère les valorisations et les performances par rapport aux autres classes d'actifs. En 2021, les marchés publics se sont bien comportés (+20%), mais le capital-investissement a encore surperformé (+40%). En 2022, les actions cotées ont chuté en moyenne de plus de 20% au cours du premier semestre (S&P 500, MSCI World)3, alors que le capital-investissement n'a été confronté qu'à une baisse de 2% sur la même période (fonds de buyout)3, en partie grâce à une volatilité moindre et une corrélation plus faible avec les autres classes d'actifs.

Tendances clés pour le reste de l'année 2022

Bien que le capital-investissement bénéficie généralement d'avantages structurels en termes de faible volatilité et de corrélation, l'environnement macroéconomique actuel a entraîné une sélectivité supplémentaire sur le marché du buyout. De nouveaux buyouts ont encore lieu, mais les sociétés d'investissement sont plus sélectives sur les zones géographiques, les secteurs et les entreprises auxquels elles souhaitent être exposées.

En termes de secteurs, par exemple, dans la lignée de la tendance accélérée par les confinements, nous constatons un intérêt continu pour les entreprises résilientes, génératrices de cash, asset-light et avec des revenus récurrents ou offrant une visibilité claire, comme les logiciels, la technologie et la santé, mais aussi les secteurs disruptés par les nouvelles technologies comme les services financiers.

Le rythme de déploiement a ralenti à court terme par rapport à 2021, mais reste à un niveau très élevé historiquement. Les valorisations étant parfois contestées, c'est donc le type d'environnement qui peut créer des opportunités pour les investisseurs bien positionnés.

La démocratisation du capital-investissement, un moteur supplémentaire pour la classe d'actifs

Historiquement, dans le monde entier, l'accès aux marchés privés se heurtait à de nombreux obstacles, en raison d'exigences réglementaires strictes et de minima d'investissement élevés.

Ces dernières années, cependant, les produits de capital-investissement qui, traditionnellement, n'étaient accessibles qu'aux investisseurs institutionnels, se sont ouverts aux particuliers grâce aux évolutions réglementaires qui ont contribué à libérer la demande latente. En effet, grâce à la bonne performance historique et à la faible volatilité de la classe d'actifs, la demande s'est intensifiée de la part des banques privées et de leurs clients fortunés à la recherche de diversification.

Aujourd'hui, les régulateurs et gérants du monde entier aident les investisseurs individuels à surmonter ces obstacles en lançant des produits adaptés aux particuliers et aux exigences réglementaires, tels que les ELTIF au niveau européen, ou les SLP en France, accessibles par le biais de l'assurance-vie. Par ailleurs, des "fonds evergreen", des fonds ouverts avec une période d'investissement perpétuelle et sans durée de vie déterminée, se sont développés pour accélérer la période de déploiement du capital, rendant ainsi le capital-investissement plus accessible et avantageux pour les investisseurs avec des attentes de rendement plus rapides.

En conclusion, les marchés privés ont connu une forte performance sur plusieurs cycles et nous pensons que la classe d'actifs continuera sur cette lancée. De plus, nous sommes convaincus que le private equity sera plus présent dans le portefeuille des particuliers grâce à ces nouvelles réglementations.