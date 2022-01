Disruption ou irruption ? La République dans l’impasse présidentielle

Il est tard, bien tard pour réparer ce qui, selon nous, restera l'erreur fondamentale du quinquennat d'Emmanuel Macron : n'avoir pas entrepris dès son élection une réforme des institutions afin de les mettre au diapason d'une France qui doute d'elle-même et de ses élus.

Il avait certes réussi un fameux « coup du roi » en faisant, d'un seul et premier tir, tomber dans ses bras la magistrature présidentielle. Son irruption surprise a fait voler en éclat le vieux système des partis dominants : exclus du jeu de l'alternance qui les rendait épisodiquement maîtres du jeu, privés du commode saute-mouton sur le dos de l'extrême droite, brouillés dans leurs repères par un Président qui s'affirmait et de droite et de gauche, subissant mécaniquement un lourd revers lors des législatives, ceux-ci n'étaient pas seulement défaits, ils risquaient l'effondrement.

La vague de « dégagisme » qu'avait habilement épousée le vainqueur les rendait gravement vulnérables. Restait au nouveau Président à profiter de cet affaiblissement pour réaliser son programme de campagne : élu sur une promesse de disruption, il lui fallait au moins mettre en route les moyens de la provoquer et tracer la voie d'une reconstruction de la légitimité des gouvernants. « Tout l'art de la politique, disait Louis XIV, est de se servir des conjonctures. »

Mais la vague intention fut vite oubliée. Dès septembre 2017, on laissa dans l'indifférence les partis se refaire un début de santé en s'appuyant sur leurs bastions lors des sénatoriales. On se garda bien de transformer en véritable parti le mouvement original qui avait appuyé l'élection présidentielle. Et l'on succomba à la tentation d'un président démiurge concentrant la plénitude de l'espace et de la décision politiques.

Désalignement des élus et des citoyens

Ignorer le caractère illusoire de cette vision n'était pas la meilleure manière de restaurer la confiance entre élus et citoyens. Après une année tranquille, le pays entra dans une phase de turbulences dont il ne sortira plus, de gilets jaunes en réforme des retraites, d'antivax en antipasse... Entre violences sociales et violences verbales, s'enracine dans le pays une croyance à l'impuissance du politique.

À une brève euphorie succède un climat profondément dysphorique, installant un véritable mur de méfiance et entraînant une montée constante des abstentions qui frisent les deux tiers du corps électoral lors des régionales !

Cette désaffection croissante traduit en creux l'effondrement des vieux partis dominants.

Particulièrement à gauche, où tous les candidats à la présidentielle réunis atteignent péniblement 25 % des intentions de vote dans les sondages. La soustraction est particulièrement lourde pour les socialistes auxquels l'extinction de voix interdit même de trouver une candidature crédible pouvant prétendre au rassemblement.

La droite de gouvernement, moins fracturée en apparence, paraît mieux résister. Malgré cette impression relative de droitisation, la situation des Républicains reste fragile et instable, tiraillés qu'ils sont entre un centre qui regarde vers Macron et une extrême droite qui, réunie, est estimée à 30 % et exerce un fort tropisme sur son autre flanc.

Vers un nouveau choix par défaut ?

L'image d'Emmanuel Macron reflète cette situation fracturée et incertaine de désalignement vis-à-vis des partis. D'un côté, il tire le juste bénéfice de sa fermeté internationale et de sa gestion de la crise sanitaire, avec ce « quoiqu'il en coûte » qui atténue son étiquette libérale. Cela lui permet de se maintenir à un niveau de satisfaction envié : le tableau de bord de janvier des personnalités Paris Match/Sud Radio-IFOP/Fiducial le crédite de 43 % d'approbation de son action.

Mais dans la même enquête, 70 % des Français estiment qu'il n'est pas proche de leurs préoccupations. Un sondage concomitant IFOP pour le JDD indique qu'aucun de ses opposants déclarés ou potentiels ne ferait mieux que lui : Valérie Pécresse, par exemple, ne se voit reconnaître cette qualité que par 17 % des sondés, 53 % considérant qu'elle ne ferait ni mieux ni moins bien !

Absence de réelle concurrence donc, qui relativise lourdement la primauté du Président en exercice, et qui risque de déboucher sur un nouveau choix par défaut. D'autant que dans tous les baromètres, Emmanuel Macron reste fixé entre 23 et 26 % d'intentions de vote, soit un score reproduisant celui de 2017. Un quart des exprimés, une abstention en hausse, moins de 17 % des inscrits, voilà qui n'augure pas d'un renforcement de sa légitimité en cas de réélection.

La perte du sens de l'élection

Tout le quinquennat a été marqué par un procès en illégitimité contre le Président, perçu comme élu dans une logique de rejet plus que d'adhésion. Et rien n'indique donc qu'on en ait tiré les conséquences. Pourtant, voici déjà vingt ans qu'une sirène d'alarme avait violemment retenti. Souvenons-nous du 21 avril 2002 : un président sortant rassemblant moins de 20 % des exprimés, un chef du gouvernement peu contesté pendant cinq ans éjecté dès le premier tour, près de 30 % d'abstention...

Il n'était pas difficile de voir que le régime était à un tournant. La Ve République avait alors montré sa capacité à exprimer autre chose qu'un présidentialisme exacerbé, en autorisant une gestion plurielle de la politique, un jeu institutionnel plus équilibré que la monarchie républicaine qu'on avait voulu en faire. Au lieu d'intégrer l'évolution, on s'est livré à ce que j'avais appelé, dans un article tragiquement anticipateur, la « gymnopolitique » : cette inversion du calendrier électoral qui enchaînait mécaniquement les élections législatives au résultat de la présidentielle et qui, interdisant aux Français de s'exprimer sur le bilan de la législature, dévitalisait le scrutin.

Et comment ne pas avoir anticipé que les différentes sensibilités composant la majorité parlementaire sortante prétendraient défendre leurs couleurs pour peser sur le débat ? L'écrasante logique majoritaire binaire aura raison de ce que seule une proportionnelle aux élections législatives permettrait de respecter.

Couper le cordon

Pourtant, la vie politique française s'est poursuivie en exacerbant son hyperprésidentialisation qui pourrait se résumer ainsi : « le Président de la République concentre l'essentiel du pouvoir, or le Président ne résout pas nos problèmes, donc nous n'avons pas confiance dans le Président. »

Néanmoins, cette triple assertion n'est ni fondée juridiquement, ni inéluctable politiquement. La constitution de 1958 donne les bases d'un régime parlementaire rationalisé, aucunement présidentiel.

Paradoxalement, ce sont ceux contre qui le régime s'est mis en place, les partis politiques, qui ont imposé et entretenu cette lecture et transformé les partis en machines électorales sans projet ni vision. Ils en sont morts cérébralement, tant il est devenu évident qu'un individu seul, ne paraît plus aujourd'hui en situation de représenter la pluralité citoyenne.

Sauver la démocratie

Il y a donc un préalable à toute régénération des institutions, sans qu'il soit besoin de recourir à une amphigourique VIe République : redonner souplesse, liberté de mouvement, représentativité, aux différents rouages de l'État. Seul un acte symbolique fort, accompagné d'un programme de réformes, pourra marquer cette intention.

Il faut couper la corde qui étrangle le Parlement, et dissocier les élections législatives de la présidentielle (les élections législatives sont actuellement prévues pour les 12 et 19 juin 2022).

L'opportunité s'en offre aujourd'hui : le Président pourrait dissoudre l'Assemblée nationale à la fin de février, et organiser le premier tour des législatives en même temps que celui de la présidentielle. De la sorte, le second tour de la désignation de députés aurait lieu avant que l'on connaisse le nouveau président.

Il y aurait là un signe fort de la volonté de combler sans tarder le fossé entre le pays citoyen et le pays électif. L'affaire est urgente : dans une enquête d'Harris Interactive publiée par Challenges en décembre 2021, 61 % des sondés estiment que la démocratie est en danger. Si le sentiment de frustration des Français continue de croître, on court le risque d'une rupture totale de la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Puisque l'image monarchique reste prégnante, laissons le mot de la fin à Louis XIV, qui écrivait dans ses mémoires : « Pour venir à bout des choses, le premier pas est de le croire possible. »

______

Par Claude Patriat, Professeur émérite de Science politique Université de Bourgogne, Université de Bourgogne - UBFC

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.