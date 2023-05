Incertitude et méfiance, une France inquiète. Le système de retraites actuel n'est pas crédible sur le long terme. Dans un contexte d'inflation galopante et de service public en difficulté, il y a fort à parier que les pensions versées s'avèreront insuffisantes, voire même inexistantes, et ce quelle que soit la profession exercée et le régime de retraite correspondant.

Si ce présage peut paraître bien sombre, il n'est pas l'apanage de quelques oiseaux de mauvais augure isolés : selon une analyse publiée par la Caisse des Dépôts en avril 2023, 78% des personnes interrogées s'inquiètent pour le système des retraites et 40 % pensent ne pas avoir de pension lorsque viendra l'heure de leur départ, chiffre qui atteint 52% chez les 25-34 ans (2). Cette préoccupation a été motrice dans les contestations de la réforme des retraites laborieusement actée par le Président, et s'assortit d'une méfiance croissante envers la politique.

De fait, au début de l'année 2022, « méfiance » est le deuxième mot le plus cité spontanément par les Françaises et Français lorsqu'on les interroge sur leur état d'esprit actuel, avec le score inédit de 37% de mention, juste après la lassitude et avant la morosité3. Incertitude quant aux retraites et baisse notable de la confiance dans les dirigeantes et dirigeants du pays, voilà deux motivations qui engagent à assurer ses vieux jours soi-même. Pour ce faire, il n'y a pas de secret. Il faut investir.

L'investissement, le choix de la raison

« Ta retraite c'est pas dans la rue, c'est dans la pierre » (4).

Ce slogan d'une récente campagne d'affichage placardée dans les rues parisiennes, donne le ton. Compter sur les pensions de retraites pour bien vivre, c'est prendre un risque considérable. Épargner et investir pour devenir propriétaire n'est pas un luxe, c'est un choix stratégique indispensable.

En 2018 en France, seuls 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale selon l'INSEE. La location est un gouffre financier, de l'argent jeté par les fenêtres. Quitte à avoir des dépenses mensuelles, autant qu'elles soient des mensualités de remboursement de prêt immobilier permettant l'acquisition, à terme, d'un patrimoine.

Des obstacles illusoires, l'investissement à la portée de la majorité

La réserve avancée du fait de revenus faibles par certaines et certains est loin d'être un véritable obstacle. Sous couvert d'être un « bon payeur », c'est-à-dire que lesdits revenus soient réguliers et que la situation professionnelle soit stable, les banques sont en réalité plutôt enclines à accorder des prêts immobiliers aux ménages modestes. Autre frein qui paralyse les particulières et particuliers, l'obsession de résider à proximité immédiate de son lieu de travail.

Fausse bonne idée, car ces lieux n'offrent pas forcément de logement à la vente et contraignent donc à la location ad vitam æternam. Or l'ère de l'emploi à vie est depuis plusieurs années déjà révolue, de fait, conditionner ses dépenses financières à la localisation de son job du moment et donc potentiellement se priver d'accéder à la propriété, gage de sécurité, relève d'un mauvais calcul.

Investir pour son avenir, cela témoigne d'une vision de long terme prudente et prévoyante. Et cela s'adresse particulièrement aux femmes, dont le patrimoine est inférieur à celui des hommes (5), écart qui tend à se creuser avec une différence de capital passée de 9% en 1998 à 16% en 2015 (6). Ne pas gaspiller son argent en loyer, ni le laisser croupir. Pour Sibylle Le Maire, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice de ViveS, un média « pour les femmes qui osent parler d'argent », les femmes démontrent globalement une très bonne gestion des comptes du foyer mais se cantonnent souvent à la sphère domestique, restant encore majoritairement éloignées des cercles d'investissement (7). De fait, les éventuels divorces ou ruptures professionnelles, ainsi que le passage à la retraite les placent dans des situations de vulnérabilité financière. Il est temps d'oser placer son capital pour s'en prémunir.

Enfin investir, cela n'est pas abandonner la lutte pour le maintien du système de retraites solidaire si caractéristique de la France. Assurer ses arrières ne signifie pas renoncer à l'idée des droits sociaux. Mais s'il convient d'œuvrer en leur faveur, il s'avère précautionneux d'imaginer devoir faire sans. « Espérer le meilleur et prévoir le pire » pour résumer l'idée. Juste au cas où.

______

(1) Sondage Toluna Harris Interactive pour Public Sénat et AEF Info, 27 mars 2023

(2) Analyse de la Caisse des Dépôts, 15 avril 2023

(3) Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, 2022

(4) Campagne d'affichage de David Brauman, mars 2023

(5) Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes en France. Et de plus en plus" Le Monde, Marceau Bretonnier et Clémence Duneau, 12 juillet 2020

(6) Inequalities and the individualization of wealth, 2019

(7) Vidéo Le HuffPost "Inciter les femmes à investir leur argent, c'est l'objectif de ce média", 30 novembre 2022