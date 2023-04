« Et s’il existait une éthique de l’énergie ? » (Gabrielle Halpern)

Le mot « énergie » est désormais omniprésent. Avec sa cascade de déclinaisons et de qualificatifs : énergétique, énergivore, renouvelable, nucléaire, propre, durable, verte, solaire, éolienne... Ce terme serait apparu vers 1 500 et signifiait à ce moment-là « puissance d'action, efficacité, pouvoir ». Puis, en 1790, « énergie » a signifié au sens figuré « force, ferme dans l'action, détermination ».

Il y a une forme d'ironie à se trouver aujourd'hui en manque d'énergie, comme si cela était le reflet de notre manque de force, de notre manque de fermeté dans l'action, de notre manque de détermination. Tout se passe comme si le manque de gaz et d'électricité était un miroir de notre sentiment d'impuissance face à la situation actuelle.

Il est cependant frappant de constater qu'à notre sentiment d'impuissance correspond un désir puéril de magie, de sauveur, de bon génie qui viendrait nous apporter LA solution. Si nos ancêtres les Grecs, dans l'Antiquité, avaient incarné ce désir dans la figure du deus ex machina, rappelons qu'il s'agissait d'un personnage de théâtre ! Dans ce contexte de pénurie d'énergie, certains attendent tout de l'État, d'autres tout de l'Europe ; certains attendent tout de leurs voisins qui devraient faire plus d'efforts pour éteindre leurs lumières, d'autres attendent tout des entreprises... Mais ces « sauveurs », dont on attend tout et même l'impossible, ont tôt fait de se transformer en boucs émissaires ; responsables de tout, parce que « sauveurs » !

Et si notre sentiment d'impuissance, et si notre manque d'énergie, venaient tout simplement de notre incapacité à assumer individuellement nos responsabilités ? Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de deus ex machina, il y a lui, et elle, et celui-ci et celle-là qui sortent de leur paralysie et qui agissent. L'éthique de l'énergie consiste à ne pas attendre des autres qu'ils nous mettent en branle, mais à assumer la responsabilité de l'action. Si chacun d'entre nous ne devient pas un sauveur, alors chacun sera le bouc émissaire de l'autre.

Mais comment changer ? L'évolution nous a permis d'acquérir des mécanismes sophistiqués permettant la formation d'habitudes, nés du fait de l'imprévisibilité des changements environnementaux, et en particulier des changements climatiques. Les instincts n'étant pas assez flexibles pour que l'être humain s'adapte aux contraintes de son environnement, il a fallu le développement d'une capacité qui prenne la forme des instincts, tout en y ajoutant une certaine souplesse. Le monde n'a pas vraiment changé : aujourd'hui, face aux changements climatiques et à la crise énergétique, ce ne sont pas nos instincts qui nous sauveront, mais nos habitudes... À condition de les faire évoluer !

*Docteure en philosophie, chercheuse associée à l'École normale supérieure, Gabrielle Halpern a travaillé au sein de différents cabinets ministériels, avant de participer au développement de start-ups et de conseiller des entreprises et des institutions publiques. Elle est l'auteur de l'essai Tous centaures ! Éloge de l'hybridation (Le Pommier, 2020) et de la bande dessinée La fable du centaure (HumenSciences, 2022).

