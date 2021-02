Feux de Brousse : Confinement, cadrage débordement

Semaine politico-rugbystique en attendant le démarrage heureusement confirmé du tournoi des six nations. Après que le Premier ministre soit intervenu pour démentir contre toute attente l'imminence d'un énième confinement, malgré les certitudes de médias sûrs d'eux, informés « desourcesûre » par un « proche du dossier » ou par le proche d'un « conseiller d'un conseiller », le Président Macron a surgi par surprise dans le jeu au milieu d'un JT, court-circuitant ses équipiers et dans un magnifique cadrage débordement digne des légendaires frères Boniface enfonce le pack pourtant compact des tenants de la restriction, savants médiatiques et mandarins affirmatifs, et trompe les lignes arrières des ministres arrimés au principe de précaution. Superbe essai en coin de l'Élysée. La transformation sera peut-être plus difficile.



A la mi-temps, John Castex, l'entraîneur du gouvernement, vient commenter le non-événement, condamné à ne rien dire, sidéré que nous puissions partir librement en vacances, non sans rappeler quand même, que si on n'est pas sage ... Attention ! A son secours, le déluge des derniers jours dans le Sud qui n'incite guère aux promenades buissonnières. Un confinement serait évidemment périlleux dans un salon inondé par une crue insolente. Terrible histoire de l'eau et du (couvre) feu !



Les sacro-saintes courbes refusent d'annoncer une explosion générale de la contamination, variants ou pas. Seul le désordre de la campagne de vaccination, digne des manœuvres d'anthologie de la 7è compagnie, légitime l'inquiétude et la colère ambiantes.



Dans une analyse parue le 1er février, le journal Le Monde tente de décrypter « les rouages de la machine d'État » face à la méchante Covid. Pour agir, trois ou quatre ministères au moins, une mission interministérielle, « la task force vaccination », l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Sécurité sociale, la « Direction générale de l'offre de soin », la « Direction générale de la cohésion sociale », La Direction générale de la santé, Santé publique France épaulés évidemment par une multitude d'autorités, de conseils et de comités : La Haute Autorité de santé, le Conseil scientifique Covid-19, le Comité scientifique sur les vaccins, le Conseil d'Orientation de la stratégie vaccinale, le Haut Conseil de la santé publique, le Conseil citoyen sur la vaccination et bien sur les sociétés savantes, l'Académie de médecine et l'Ordre national des médecins, eux -mêmes « accompagnés » par de nombreux et onéreux cabinets de conseil privés ... Entre autres ... il doit en manquer !



N'en jetez plus. Les intrications de ces instances suffisent à soupçonner de probables dysfonctionnements. Nous nous sommes souvent gaussés des « armées mexicaines ».

Devons-nous compter sur le magicien Dose ou la fée Mais-l'Usine ? Le Président a suggéré que, à défaut de les avoir inventés, la France serait le plus gros producteur de ces vaccins attendus, si nécessaires au monde. Et ça, ça n'est authentiquement pas rien.



En attendant une inédite Saint-Valentin, gardons soigneusement nos masques. Mardi gras et Carnaval obligent !